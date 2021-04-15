曾经辉煌 Naiise终举白旗

关注本地设计品牌的人，不可能没听说过Naiise。然而，这家经营了八年，在创意圈中累积不少知名度的零售公司，却最终因为无力偿还累累债务，宣告结业。

Naiise创始人郑志伟（Dennis Tay，36岁）昨晚（4月14日）在面簿上宣布，公司当晚将正式结业，自己也将申请破产。

Dear partners and friends of Naiise, It has been an extremely difficult two years, and the last few weeks have been the... Dennis Tay on Wednesday, April 14, 2021

郑志伟在贴中说：“这两年是极其艰难的两年，过去几周是我人生中最黑暗的日子。我对那些我辜负其信任的品牌伙伴们深表歉意，他们的钱还没付清。我向大家保证，情况之所以如此，是因为我无力支付，而不是不愿意支付。”

“前段时间，为了偿还Naiise的贸易债权人，我用尽了自己的积蓄，还向银行大量借款，以维持生意的运转；希望Naiise能够度过这段时间。我还为这些贷款签署了个人担保书，因为只要Naiise还在持续受到关注，Naiise就有可能还债，无论多慢。”

樟宜星耀的Naiise员工正在把货品搬运出来。（海峡时报）

他也坦言：“可惜，我现在已经没有时间和选择了。今天，我做出了将Naiise进行清算的决定。Naiise.com 将于2021年4月14日23时59分完全停止运营。在很短的时间内，我也将申请个人破产。”

“作为一个企业主，Naiise关闭的责任由我一人承担。我对不起那些被我辞退的员工。他们帮助建立了Naiise，我把他们中的很多人都当成了朋友。对那些被欠钱的人，我很抱歉，我辜负了你们的期望，也对由此带来的所有不便和困扰表示歉意。也向我们的市场卖家道歉，这么突然关闭业务。”

最后，他在贴子当中强调：“我感谢你们这么多人一直与Naiise风雨同舟。我很重视我们的互动和友谊，我希望我在建立你们的业务方面发挥了很大的作用，就像你们对我的一样。我对所有从Naiise购买过任何产品的人都深表感谢。这过去的8年里是不可能没有你们的。”

今早，Naiise的官方Instagram账号也发布了这一消息，文末加了一段话：“没有任何言语可以定义我的感激之情，对我们亲爱的客户，以及任何与我合作使这个品牌成为现实的人。我从心底感谢你们。”

网友反应参半

有些网友很暖心地祝郑志伟不要放弃。

“加油兄弟。虽然我不认识你。但是你处理整个情况的方式值得嘉奖。我很肯定你日后一定会东山再起。”

“非常感谢Naiise一直支持我们的草根运动 Be Kind SG，过去这些年来。

有些则是控诉郑志伟没有按时将款目付给和他合作的商家。

“不要怪这两年。商家赚的钱在很久以前就没有偿还了。Naiise拿走了商家的钱并且私吞了。”

还有一名疑似与Naiise合作过的商家表示：“我已经追债追了3年了。现在还能做什么？”

“对那些在评论区里面祝福他和希望以金钱的方式帮助他的人......请把你的援助都转向那些被Naiise占了便宜的商家和员工。谢谢。

创办人郑志伟曾经接受许多媒体的采访。根据报道，郑志伟极具创业天分，从小学时期就开始兜售橡皮擦给同学们。他最初是独自在房间里面创办Naiise的网络平台，希望可以“用设计为人们的生活增加价值”

创办人郑志伟。（档案照）

从辉煌走向没落

2013年，Naiise正式开始营业。最初Naiise只通过网络平台，售卖一些不同品牌的原创工艺品，后来逐渐在克拉码头、裕廊、巴耶利峇、星耀樟宜、乌节路开办实体商店，一路发展为本地最大创意设计产品专卖店。

Naiise在最辉煌的时候，一共有6间实体店。不过2020年7月，Naiise就因为疫情的关系而撤出在乌节路的实体店，随后在同一个月内关闭了巴耶利峇的实体店。同年9月，Naiise也关闭了在马来西亚吉隆坡的分店。

就在几天前，一家协助顾客收债的私人公司在面簿上，直播了工作人员到Naiise的星耀樟宜分店讨债的过程。工作人员约创始人在停车场见面。后续面簿贴子显示，这家公司最后在同月10日成功收回了亏欠款目的一部分。

然而，如今的境遇并非只因疫情而致。早在五年前，Naiise就被爆出拖欠合作商家的款目。

Naiise的资金周转出现问题也曾多次被媒体报道。多个本地设计品牌曾经把产品托付给Naiise进行代售，但因长期遭拖欠收入而纷纷撤货，切断跟Naiise的合作。