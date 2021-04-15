曾经辉煌 Naiise终举白旗

来自 / 早报数码

文 /
黄珞

发布 / 2021年4月15日 9:32 PM

2013年，Naiise正式开始营业，一度多达六家实体分店。图为星耀樟宜实分店。（海峡时报）
2013年，Naiise正式开始营业，一度多达六家实体分店。图为星耀樟宜实分店。（海峡时报）

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关注本地设计品牌的人，不可能没听说过Naiise。然而，这家经营了八年，在创意圈中累积不少知名度的零售公司，却最终因为无力偿还累累债务，宣告结业。

Naiise创始人郑志伟（Dennis Tay，36岁）昨晚（4月14日）在面簿上宣布，公司当晚将正式结业，自己也将申请破产。

郑志伟在贴中说：“这两年是极其艰难的两年，过去几周是我人生中最黑暗的日子。我对那些我辜负其信任的品牌伙伴们深表歉意，他们的钱还没付清。我向大家保证，情况之所以如此，是因为我无力支付，而不是不愿意支付。”

“前段时间，为了偿还Naiise的贸易债权人，我用尽了自己的积蓄，还向银行大量借款，以维持生意的运转；希望Naiise能够度过这段时间。我还为这些贷款签署了个人担保书，因为只要Naiise还在持续受到关注，Naiise就有可能还债，无论多慢。”

樟宜星耀的Naiise员工正在把货品搬运出来。（海峡时报）

他也坦言：“可惜，我现在已经没有时间和选择了。今天，我做出了将Naiise进行清算的决定。Naiise.com 将于2021年4月14日23时59分完全停止运营。在很短的时间内，我也将申请个人破产。”

“作为一个企业主，Naiise关闭的责任由我一人承担。我对不起那些被我辞退的员工。他们帮助建立了Naiise，我把他们中的很多人都当成了朋友。对那些被欠钱的人，我很抱歉，我辜负了你们的期望，也对由此带来的所有不便和困扰表示歉意。也向我们的市场卖家道歉，这么突然关闭业务。”

最后，他在贴子当中强调：“我感谢你们这么多人一直与Naiise风雨同舟。我很重视我们的互动和友谊，我希望我在建立你们的业务方面发挥了很大的作用，就像你们对我的一样。我对所有从Naiise购买过任何产品的人都深表感谢。这过去的8年里是不可能没有你们的。”

今早，Naiise的官方Instagram账号也发布了这一消息，文末加了一段话：“没有任何言语可以定义我的感激之情，对我们亲爱的客户，以及任何与我合作使这个品牌成为现实的人。我从心底感谢你们。”

网友反应参半

有些网友很暖心地祝郑志伟不要放弃。

“加油兄弟。虽然我不认识你。但是你处理整个情况的方式值得嘉奖。我很肯定你日后一定会东山再起。”

 

“非常感谢Naiise一直支持我们的草根运动 Be Kind SG，过去这些年来。

有些则是控诉郑志伟没有按时将款目付给和他合作的商家。

“不要怪这两年。商家赚的钱在很久以前就没有偿还了。Naiise拿走了商家的钱并且私吞了。”

还有一名疑似与Naiise合作过的商家表示：“我已经追债追了3年了。现在还能做什么？”

 

“对那些在评论区里面祝福他和希望以金钱的方式帮助他的人......请把你的援助都转向那些被Naiise占了便宜的商家和员工。谢谢。

创办人郑志伟曾经接受许多媒体的采访。根据报道，郑志伟极具创业天分，从小学时期就开始兜售橡皮擦给同学们。他最初是独自在房间里面创办Naiise的网络平台，希望可以“用设计为人们的生活增加价值”

创办人郑志伟。（档案照）

从辉煌走向没落

2013年，Naiise正式开始营业。最初Naiise只通过网络平台，售卖一些不同品牌的原创工艺品，后来逐渐在克拉码头、裕廊、巴耶利峇、星耀樟宜、乌节路开办实体商店，一路发展为本地最大创意设计产品专卖店。

Naiise在最辉煌的时候，一共有6间实体店。不过2020年7月，Naiise就因为疫情的关系而撤出在乌节路的实体店，随后在同一个月内关闭了巴耶利峇的实体店。同年9月，Naiise也关闭了在马来西亚吉隆坡的分店。

就在几天前，一家协助顾客收债的私人公司在面簿上，直播了工作人员到Naiise的星耀樟宜分店讨债的过程。工作人员约创始人在停车场见面。后续面簿贴子显示，这家公司最后在同月10日成功收回了亏欠款目的一部分。

然而，如今的境遇并非只因疫情而致。早在五年前，Naiise就被爆出拖欠合作商家的款目。

Naiise的资金周转出现问题也曾多次被媒体报道。多个本地设计品牌曾经把产品托付给Naiise进行代售，但因长期遭拖欠收入而纷纷撤货，切断跟Naiise的合作。

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