转载疫苗导致中风或心脏病不实陈述 吴明盛及一新闻网站接更正指示

转载有关接种冠病疫苗会导致中风或心脏病的不实陈述，人民力量党秘书长吴明盛的两个面簿页面，以及网络新闻平台Singapore Uncensored接获更正指示。

卫生部通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，针对吴明盛于本月2日和7日在面簿个人页面和公共主页转载的贴文，以及Singapore Uncensored于7日在网站和面簿页面刊载的文章发出更正指示，并要求这两个平台上载指示。