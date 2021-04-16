转载疫苗导致中风或心脏病不实陈述 吴明盛及一新闻网站接更正指示 订户 来自 / 联合早报 文 / 苏文琪 发布 / 2021年4月16日 5:00 AM 人民力量党秘书长吴明盛已遵照指示，更正两个面簿页面中有关接种冠病疫苗可能导致中风或心脏病的贴文。（面簿截图） 字体大小: 小 中 大 转载有关接种冠病疫苗会导致中风或心脏病的不实陈述，人民力量党秘书长吴明盛的两个面簿页面，以及网络新闻平台Singapore Uncensored接获更正指示。卫生部通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，针对吴明盛于本月2日和7日在面簿个人页面和公共主页转载的贴文，以及Singapore Uncensored于7日在网站和面簿页面刊载的文章发出更正指示，并要求这两个平台上载指示。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 卫生部 冠病疫苗 网络假信息 POFMA 庆创校60周年 女皇道中学师生通过步行捐米 早数码