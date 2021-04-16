志愿律师与义工组织合作 扩大为弱势群体提供法律援助

新加坡律师公会无偿服务办事处未来将借助关爱新加坡行动的义工综合中心网络，把触角伸向广大群众，包括过去被忽视的个案，然后按需求配对，将志愿律师派往中心。

律师公会会长维贾延德兰高级律师说，法律服务日趋复杂，也变得更专，需要擅长不同领域的法律专家改善民众生活。

无偿服务办事处（LSPBS）因此希望涵盖各方需求，帮助弱势群体解决家事、刑事、数据隐私、雇佣等课题。