志愿律师与义工组织合作 扩大为弱势群体提供法律援助 订户 来自 / 联合早报 文 / 傅丽云 发布 / 2021年4月16日 5:00 AM 文社青部长兼律政部第二部长唐振辉（中）见证文社青部副常任秘书洪合成博士（左）与新加坡律师公会会长维贾延德兰签署谅解备忘录。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡律师公会无偿服务办事处未来将借助关爱新加坡行动的义工综合中心网络，把触角伸向广大群众，包括过去被忽视的个案，然后按需求配对，将志愿律师派往中心。律师公会会长维贾延德兰高级律师说，法律服务日趋复杂，也变得更专，需要擅长不同领域的法律专家改善民众生活。无偿服务办事处（LSPBS）因此希望涵盖各方需求，帮助弱势群体解决家事、刑事、数据隐私、雇佣等课题。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 唐振辉 新加坡律师公会会长维贾延德兰 关爱新加坡行动 无偿服务办事处 弱势群体 庆创校60周年 女皇道中学师生通过步行捐米 早数码