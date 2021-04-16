关税局严查不法之徒通过社媒贩卖漏税香烟 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘芸如 发布 / 2021年4月16日 5:00 AM 新加坡关税局周二展开执法行动打击漏税香烟交易，图为该局在裕廊西工厂起获的漏税香烟。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡关税局指出，在疫情期间，不法之徒转而通过社交媒体和其他沟通应用继续贩卖漏税香烟。当局正在监察情况，并将打击这类犯罪行为。关税局反走私与社区参与处处长蔡德辉接受《联合早报》访问时透露，该局每天在全岛各地展开执法行动，打击非法香烟活动，例如售卖、购买或拥有走私香烟。蔡德辉说：“受冠病疫情影响，越来越多卖家和买家通过社交媒体平台如微信来兜售或购买漏税香烟。这些人被捕后，一些被控上法庭，一些被处以高额罚款销案。外籍人士会在被定罪后被递解出境。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 关税局 漏税香烟 突击行动 走私香烟 庆创校60周年 女皇道中学师生通过步行捐米 早数码