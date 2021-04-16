关税局严查不法之徒通过社媒贩卖漏税香烟

新加坡关税局指出，在疫情期间，不法之徒转而通过社交媒体和其他沟通应用继续贩卖漏税香烟。当局正在监察情况，并将打击这类犯罪行为。

关税局反走私与社区参与处处长蔡德辉接受《联合早报》访问时透露，该局每天在全岛各地展开执法行动，打击非法香烟活动，例如售卖、购买或拥有走私香烟。

蔡德辉说：“受冠病疫情影响，越来越多卖家和买家通过社交媒体平台如微信来兜售或购买漏税香烟。这些人被捕后，一些被控上法庭，一些被处以高额罚款销案。外籍人士会在被定罪后被递解出境。”