将蟋蟀磨成粉 共和理工生研发出昆虫蛋白棒 订户 来自 / 联合早报 文 / 王晓亚 发布 / 2021年4月16日 5:00 AM 蟋蟀蛋白棒开发者希望产品能打破人们的传统观念，将昆虫作为营养食材。（施策文摄） 字体大小: 小 中 大 将蟋蟀磨成粉，再加入天然水果、植物等成分调味，含有丰富蛋白质又不失美味的能量棒就此诞生。这是共和理工学院两名学生的实习和毕业项目，但他们在历时约一年的研发后，已做成完整的产品，即将推向市场。这个特别的蛋白棒由陈凯恩（19岁）和李奇勋（19岁）研发，两人都即将从共和理工学院生物科技文凭专业毕业。他们受访时说，市面上一般蛋白棒都从牛等动物身上提取蛋白质，但实际上，不少昆虫含丰富蛋白质，对食物、水和空间的需求也更小，不仅对环境更友好，也降低养殖成本，性价比颇高。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 蛋白棒 protein bar 蟋蟀 庆创校60周年 女皇道中学师生通过步行捐米 早数码