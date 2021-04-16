将蟋蟀磨成粉 共和理工生研发出昆虫蛋白棒

将蟋蟀磨成粉，再加入天然水果、植物等成分调味，含有丰富蛋白质又不失美味的能量棒就此诞生。这是共和理工学院两名学生的实习和毕业项目，但他们在历时约一年的研发后，已做成完整的产品，即将推向市场。

这个特别的蛋白棒由陈凯恩（19岁）和李奇勋（19岁）研发，两人都即将从共和理工学院生物科技文凭专业毕业。他们受访时说，市面上一般蛋白棒都从牛等动物身上提取蛋白质，但实际上，不少昆虫含丰富蛋白质，对食物、水和空间的需求也更小，不仅对环境更友好，也降低养殖成本，性价比颇高。