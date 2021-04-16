疑不满前妻结新欢 男子带友人砸车打情敌

疑不满前妻有新欢，男子带朋友砸车打情敌，一人受伤落网。

这起殴斗案发生在昨晚（4月15日）11时30分左右，地点是实龙岗北1道第147座组屋旁的停车场。

《新明日报》记者今早走访时，附近居民陈和芬（50岁，餐厅服务员）表示，昨晚看电视时听到“砰”的一声，从窗口向下望，发现一辆黑色货车停在一辆黑色休旅车前，有人从货车下来，然后不断叫嚣，要求休旅车上的人下车。

“休旅车的人不肯下车，一名男子从货车里拿出一个可折叠式的手推车，朝驾驶座车窗猛砸，见对方仍然无动于衷，又折断车镜。过了一会，男子又去附近捡起水泥块，猛砸休旅车的挡风玻璃。”

根据居民出示的视频，男子边砸休旅车边大喊，休旅车司机最终忍不住，打开车门后，与对方对峙。

随后，两人当场打起来，从车头打到车尾，期间还有另一名男子手持看似铁条的硬物。

据了解，殴斗案其实是一起感情纠纷，一名男子不满前妻有了新欢，开着货车到场拦下情敌的休旅车，随后大打出手。

陈女士表示，涉及殴斗案的男女在厮打过程中全程用马来语对骂，警方不久后到场。

警方受询时表示，警方接获报案后赶往现场，一名38岁男子在清醒的状态下被送院，随后被捕，调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2021年4月16日的《新明日报》。