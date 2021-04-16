廖文良前女佣向控方索赔 控方拒承担责任

廖文良前女佣指控方做出“无理与轻率的提控”，导致她损失7万3100元，但碍于法律规定，只能向控方索取最高达一万元的赔偿。控方驳斥不能因为法庭做出有利于被告的裁决，就要让控方承担赔偿被告的责任。

这是新加坡首次有脱罪被告申请向控方索赔，高庭今早（4月16日）开庭审理，让控辩双方与法庭之友针对无理与轻率的提控的标准进行陈词。

新加坡樟宜机场集团前主席廖文良的前女佣莉雅妮，原本被控偷窃廖家3万多元财物，被国家法院判处坐牢26个月。去年9月，高庭裁定她上诉得直，洗脱她的偷窃罪名。

莉雅妮的代表律师阿尼尔告诉法庭，考虑到前雇主廖文良已为此案“受苦”，包括辞去樟宜机场集团主席职务，莉雅妮决定不再打扰他，只决定向控方索赔。

审理上诉案的高庭法官陈成安，今早开庭审理莉雅妮的索赔申请。根据莉雅妮的立场，控方对她所做的偷窃罪提控是轻率和无理的，这导致她为了接受调查和受审，在新加坡滞留近四年，为此蒙受多达7万3100元的损失。

辩方声称，莉雅妮原本每个月可赚取750元，受审期间蒙受3万7500元损失。滞留期间得住客工援助组织“情义之家”，住宿费是2万9400元。

不过，根据刑事诉讼法的相关条文，脱罪的被告所能索讨的赔偿额最高达1万元，因此莉雅妮只会索赔1万元。

控方在书面陈词中驳斥，辩方严重夸大莉雅妮所蒙受的损失，更重要的是，控方对她的提控是有理据可以支撑的，绝对没有恶意或轻率行事。被告不能因为法庭最终做出有利于被告的裁决，而觉得自己理应获得赔偿。

法官今午继续审理这项索赔申请。

完整报道，请翻阅2021年4月16日的《联合晚报》。