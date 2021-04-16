买蟹坠骗局 损失两万元

诈骗集团看准国人爱吃螃蟹，冒用本地知名的海鲜馆招牌，在网上设下“螃蟹优惠”骗局，顾客原想用10元买两只黑胡椒螃蟹大快朵颐，怎料输入信用卡资料后才发现陷入骗局，信用卡被盗刷了上百万俄罗斯卢布，折算损失近2万新元。

《联合晚报》读者巫先生（31，销售员）拨通热线，前天（4月14日）本想买螃蟹给妻子吃，在社交网站Instagram看到促销广告，两只螃蟹只要9.9元，而且还免费送货，不疑有他就点入广告下单。

巫先生说，广告上显示的是本地知名海鲜馆“八鲜过海”（8 Crabs）的招牌，他以前有吃过所以没有起疑。点入广告进入网站后，页面设计也看不出任何的异样，页面上的网购程序也一样，只需选择购买几只螃蟹，再填入名字、收货地址和信用卡资料即可。

输入一次性密码 网页显示“错误”

可是，当巫先生输入一次性密码（OTP）完成订单时，网页突然显示“错误”（error）讯息，让他起疑，心想“怎么可能一输入OTP网站就出错？”

果不其然，他收到一封简讯显示他的信用卡已被加入手机付款应用Apple Pay。巫先生立即打电话到银行的热线要求取消信用卡，但还未来得及取消信用卡，骗子已经盗刷了上百万卢布（约1万8579新元）。

“我的信用卡额度是2万新元，差点就被刷爆，本来只是想买10元螃蟹，结果花了超过1万8000元，螃蟹也没吃到。”

知道自己陷入骗局后，巫先生立即报案，也联络该海鲜馆和银行，但是却被告知由于他自行输入一次性密码，很有可能得要偿还被盗刷的款项。

警方受询时证实接获上述报案，调查正在进行中。

约6人受骗 餐馆已报警

海鲜餐馆表示，早在两个月前就得知有人冒用他们的招牌在社交媒体登广告，约六名受害者也联系上他们，餐馆已经向警方报案。

“八鲜过海”（8 Crabs）发言人回复《联合晚报》表示，2月24日第一次得知有关诈骗案，对方设立跟他们官网相似的网站“www.8crabs.space”，而且还在面簿打广告说两只螃蟹只要9.9元，当时得知后已经马上报警。

他说，至今接获近六名受害者的通知，餐馆已帮助受害者联系负责调查该案件的查案人员。如果受害者及时通知银行阻止交易，交易款项也是能够收回的。

发言人也指出，他们一直尝试联系面簿禁止有关账号，但对方却说由于证据不足，无法关闭有关账号。而当餐馆欲对账号进行调查时，对方又把广告删除了。

他说，上述受害者所进入的网站似乎是骗子设立的新网站“www.8crabs.site”。

他提醒，他们官方的网站是“www.8crabs.com”。

完整报道，请翻阅2021年4月16日的《联合晚报》。