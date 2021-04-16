在计划出国？这些国家对已接种疫苗者全面开放！

交通部长王乙康4月13日指出，新加坡和香港正就启动新港航空泡泡积极磋商，本地人前往香港旅游指日可待。

你是否早已对出国旅行翘首以待了呢？其实，一些国家和地区正准备或已对全面接种疫苗者开放边境。计划出国旅行的旅客，一定要提前做好严谨、周全的出入境和旅行攻略，并遵守当地的防疫措施。zaobao.sg为你盘点。

目前对疫苗接种者开放边境的国家和地区

1. 冰岛（Iceland）

自3月18日起，冰岛对已全面接种疫苗的旅客开放边境，且无须隔离。在飞往冰岛前，旅客必须提交疫苗接种证明，不用提前接受冠病检测。

旅客所接种的疫苗必须通过欧洲药品管理局（European Medicines Agency）的批准，包括辉瑞、莫德纳、阿斯利康和强生疫苗。

不过，旅客在抵达冰岛时须进行冠病检测，检测结果呈阴性的旅客即可在冰岛自由旅行。

欲知更多详情，请参考最新入境措施。

北欧国家冰岛地貌奇特，有中部高地、雄伟的冰川、形态各异的瀑布、蜿蜒的峡湾、冒着热气的地热区、熔岩苔藓地、冰川河冲出的沙地等。（康泰旅行社提供）

2. 伯利兹（Belize）

旅客必须提交出发前至少两周的冠病疫苗接种证明，或在出发前96小时内（快速检测为48小时）冠病检测结果为阴性的证明。未提交证明的旅客须在抵境后自费冠病检测，结果为阳性的旅客须隔离14天。

所有旅客在出发前须下载并注册“Belize Health”应用。

欲知更多详情，请参考最新入境措施。

中美洲国家伯利兹以其丰富多样的生态系统而闻名，除了拥有世界第二大的活珊瑚礁伯利兹堡礁，还有茂密的丛林、棕榈树环绕的海滩、骨鱼舱、河流和洞穴。（图/Pixabay）

3. 格鲁吉亚（Georgia）

格鲁吉亚外交部2月1日宣布，只要在格鲁吉亚边境检查站出示冠病疫苗的接种证明，无论从哪个国家乘飞机，任何国家的公民都可入境。值得注意的是，格鲁吉亚禁止旅客由陆路或海路入境。

欲知更多详情，请参考最新入境措施。

外高加索三国之一的格鲁吉亚融合了欧洲、中亚甚至中东的韵味，你可以到雄伟的高加索山脉徒步，参观修道院和教堂，体验温泉浴等。（图/Pixabay）

4. 厄瓜多尔（Ecuador）

自3月22日起，厄瓜多尔为符合以下条件的旅客开放边境，无须隔离：

旅客在出发前提供冠病疫苗接种证书，或提供三天内聚合酶链反应（PCR）测试或抗原检测（antigen test）呈阴性的证明。冠病患者如已痊愈且无症状，也可入境。

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南美洲国家厄瓜多尔虽国土不大，但地理和气候特征多样，地貌颇具特色，赤道纪念碑被看做是“地球的中心”，科隆群岛由于具有独特的生态系统，有“活的生物进化博物馆”之称。（图/Unsplash）

5. 塞舌尔（Seychelles）

1月14日，塞舌尔对出发前至少两周接种第二剂疫苗的旅客开放边境。接种疫苗的游客还须出示旅行前72小时内PCR检测的阴性结果。

值得注意的是，若未接种疫苗，塞舌尔也允许包括新加坡在内的多个国家的旅客入境，旅客须提供抵达前72小时内阴性的冠病检测结果。

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东部非洲印度洋的群岛国家塞舌尔是印度洋上的三大明珠之一，风景秀丽，全境一般以上地区为自然保护区。主要的三个大岛分别为马埃岛、普拉斯兰岛和拉迪格岛，岛屿特点各异。(图/Pixabay)

6. 危地马拉（Guatemala）

从2月24日起，危地马拉对出发前至少两周全面接种冠病疫苗的旅客开放边境。

另外，危地马拉也对入境前72小时内冠病检测结果呈阴性的旅客，或过去三个月内康复的冠病患者开放边境。

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在中美洲危地马拉，你可以徒步雨林，跳进温暖的瀑布下游水湾，探寻古时玛雅文明的城邦遗址。危地马拉受玛雅和西班牙殖民者的文化影响深厚，许多衣饰、食品依然是用传统的玛雅方式制作。 (图/Unsplash）

7. 克罗地亚（Croatia）

克罗地亚政府4月2日表示，对抵境前至少两周全面接种疫苗的旅客开放边境，不必隔离。

克罗地亚也对180天内康复的冠病患者，以及抵达前48小时内检测结果呈阴性的旅客开放。

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位于欧洲东南部的克罗地亚具有温和的地中海气候，有得天独厚的自然风光，主要风景区有秀丽迷人的亚得里亚海海滨、普利特维采湖群和布里俄尼岛等国家公园。（图/Unsplash）

8. 黑山（Montenegro）

黑山目前对出发前至少七天接种第二剂冠病疫苗的旅客开放边境。

另外，黑山也允许能提供出发前72小时内PCR检测结果为阴性的旅客入境。

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位于巴尔干半岛西南部的黑山不仅有绝美的自然风光，还有众多历史文化景点。旅客可以到科托尔湾欣赏壮丽的海景和山脉，还可到中世纪的城镇、建在悬崖上的修道院和宫殿。（图/Unsplash）

9. 尼泊尔（Nepal）

今年3月，尼泊尔宣布向全面接种疫苗的旅客开放边境，不必提供PCR证明。

不过，即使接种疫苗，入境尼泊尔的所有游客都必须在抵达后自费进行冠病检测。如果结果为阴性，则无须隔离。

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位于南亚的尼泊尔是徒步者的天堂，博卡拉周边和珠峰地区提供许多成熟徒步路线。尼泊尔还是激流漂流、滑翔伞等运动的天堂。在皇家奇特旺国家公园，旅行者可以在这里探索孟加拉虎和野生犀牛。（图/Pixabay）

10. 罗马尼亚（Romania）

1月底，罗马尼亚宣布，对出发前至少十天接种第二剂冠病疫苗的旅客开放边境，无需隔离。

欲知更多详情，请参考最新入境措施。

东欧国家罗马尼亚是东南欧面积最大的国家，多瑙河把最后也是最长的一段行程放在了罗马尼亚，并留下动植物宝库多瑙河三角洲。很多旅客前往布拉索夫参观吸血鬼的故乡布兰城堡。（图/Unsplash）

11. 爱沙尼亚（Estonia）

2月2日起，爱沙尼亚对澳大利亚、新西兰、韩国、卢旺达、泰国和新加坡的旅客，解除入境限制。这些国家的旅客如已完成疫苗接种，入境爱沙尼亚可豁免隔离，也不用接受冠病检测。

不过，所有旅客仍须遵守当地防疫措施。

欲知更多详情，请参考最新入境措施。

在北欧国家爱沙尼亚，你可以游览有800多年历史的古城塔林。塔林是北欧地区最古老的古城，凭借保存完好的中世纪风貌，在1997年被列入世界文化遗产名录。你也可以到国家公园的沼泽湖泊看日出，探索绝美景色。（图/Unsplash）

12. 塞浦路斯（Cyprus）

从4月初起，若旅客能提供已全面接种授权冠病疫苗的证明，抵境时不必接受冠病检测，也无须隔离。

不过，旅客须在出发前上传英文疫苗接种证书到“塞浦路斯飞行通行证平台”（Cyprus Flight Pass platform），并提供疫苗接种的详细信息。

欲知更多详情，请参考最新入境措施。

在地中海东北部的塞浦路斯，海滨沙滩是旅客心中游泳和日光浴胜地。在塞浦路斯山区，遍地都是奇花异草，旅客还可参观野羊保留区。（图/Pixabay）

未来将对疫苗接种者开放边境的国家和地区

1. 普吉岛（Phuket）

泰国政府宣布，从今年7月1日起，只要是已全面接种冠病疫苗的旅客，抵达普吉岛时可豁免隔离。

当局开放边境的原因是为了尽早让当地旅游业等经济领域复苏。

欲知更多详情，请参考最新入境措施。

普吉岛为泰国境内最大的岛屿，拥有丰富的天然资源与美景，海滩、经典跳岛行程、飞索、酒吧、古镇小区、按摩等应有尽有。（图/Pixabay）

2. 希腊（Greece）

希腊计划从5月14日开始，允许能出示疫苗接种文件或冠病病毒检测结果为阴性的旅客入境。

欲知更多详情，请参考最新入境措施。

希腊以空气清新、气候宜人著称，是世界旅游胜地。位于希腊大陆东南的爱琴海沿岸的圣托尼里岛有碧海蓝天、细软沙滩和蓝白房屋。（图/Pixabay）

3. 以色列（Israel）

以色列宣布将从5月23日起，先允许完成疫苗接种的外国旅行团入境。除了接种证明，团客也须出示阴性的PCR检测结果，并在抵达本古立昂（BenGurion）国际机场时进行血清检测。

以色列政府将根据当地的公共卫生情况，决定什么时候开放让个人入境。

欲知更多详情，请参考最新入境措施。

中东国家以色列有明媚的自然风光，你可以到地球最低点的咸水湖死海，欣赏延绵的山脉、风景如画的森林还有海滩，你还可以感受宗教圣地耶路撒冷的宝藏。（图/Pixabay）

4. 巴巴多斯（Barbados）

从5月8日起，巴巴多斯开放提前14天接种最后一剂疫苗的外国旅客入境。

目前，巴巴多斯只承认四种批准的疫苗，即阿斯利康、辉瑞、莫德纳和强生。该国旅游指南称，如果其他疫苗也获得世界卫生组织的紧急批准，当局可能会再调整。

接种疫苗的旅客须在入境前三天提供阴性冠病检测结果。他们也须在抵达机场后接受PCR检测，等待结果期间得隔离。等待时间一般是一两天。请参考最新入境措施。

巴巴多斯是西印度群岛最东端的岛屿，巴巴多斯岛大部分由珊瑚石灰岩构成，风光旖旎。巴巴多斯美食融合了非洲、加勒比、西印度群岛、欧洲的美食特点，创造出独特的巴巴多斯美食特色。（图/Pixabay）

返回新加坡的边境措施

虽然这些国家对全面接种疫苗的旅客开放入境，但旅客返回新加坡时，须注意从他国抵新的相应边境措施。

新加坡公民和永久居民须在入境新加坡前三天内，通过“SG Arrival Card”应用或到网站填写健康声明。

另外，所有抵达新加坡的旅客须在机场接受PCR检测，检测费用须提前上网支付。

从上述国家抵新的旅客，须到专用隔离设施（SHN Dedicated Facility，简称SDF） 隔离14天，费用自理。隔离期结束后，旅客还须再接受一次PCR检测。

不过，从泰国抵新的旅客，可在抵新至少三天前到移民与关卡局官网申请居家隔离，否则就须到专用隔离设施隔离，费用自理。

详情请见移民与关卡局官网。