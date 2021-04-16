在计划出国？这些国家对已接种疫苗者全面开放！

交通部长王乙康4月13日指出，新加坡和香港正就启动新港航空泡泡积极磋商，本地人前往香港旅游指日可待。
你是否早已对出国旅行翘首以待了呢？其实，一些国家和地区正准备或已对全面接种疫苗者开放边境。计划出国旅行的旅客，一定要提前做好严谨、周全的出入境和旅行攻略，并遵守当地的防疫措施。zaobao.sg为你盘点。
目前对疫苗接种者开放边境的国家和地区
1. 冰岛（Iceland）
自3月18日起，冰岛对已全面接种疫苗的旅客开放边境，且无须隔离。在飞往冰岛前，旅客必须提交疫苗接种证明，不用提前接受冠病检测。
旅客所接种的疫苗必须通过欧洲药品管理局（European Medicines Agency）的批准，包括辉瑞、莫德纳、阿斯利康和强生疫苗。
不过，旅客在抵达冰岛时须进行冠病检测，检测结果呈阴性的旅客即可在冰岛自由旅行。
欲知更多详情，请参考最新入境措施。
2. 伯利兹（Belize）
旅客必须提交出发前至少两周的冠病疫苗接种证明，或在出发前96小时内（快速检测为48小时）冠病检测结果为阴性的证明。未提交证明的旅客须在抵境后自费冠病检测，结果为阳性的旅客须隔离14天。
所有旅客在出发前须下载并注册“Belize Health”应用。
欲知更多详情，请参考最新入境措施。
3. 格鲁吉亚（Georgia）
格鲁吉亚外交部2月1日宣布，只要在格鲁吉亚边境检查站出示冠病疫苗的接种证明，无论从哪个国家乘飞机，任何国家的公民都可入境。值得注意的是，格鲁吉亚禁止旅客由陆路或海路入境。
欲知更多详情，请参考最新入境措施。
4. 厄瓜多尔（Ecuador）
自3月22日起，厄瓜多尔为符合以下条件的旅客开放边境，无须隔离：
旅客在出发前提供冠病疫苗接种证书，或提供三天内聚合酶链反应（PCR）测试或抗原检测（antigen test）呈阴性的证明。冠病患者如已痊愈且无症状，也可入境。
欲知更多详情，请参考最新入境措施。
5. 塞舌尔（Seychelles）
1月14日，塞舌尔对出发前至少两周接种第二剂疫苗的旅客开放边境。接种疫苗的游客还须出示旅行前72小时内PCR检测的阴性结果。
值得注意的是，若未接种疫苗，塞舌尔也允许包括新加坡在内的多个国家的旅客入境，旅客须提供抵达前72小时内阴性的冠病检测结果。
欲知更多详情，请参考最新入境措施。
6. 危地马拉（Guatemala）
从2月24日起，危地马拉对出发前至少两周全面接种冠病疫苗的旅客开放边境。
另外，危地马拉也对入境前72小时内冠病检测结果呈阴性的旅客，或过去三个月内康复的冠病患者开放边境。
欲知更多详情，请参考最新入境措施。
7. 克罗地亚（Croatia）
克罗地亚政府4月2日表示，对抵境前至少两周全面接种疫苗的旅客开放边境，不必隔离。
克罗地亚也对180天内康复的冠病患者，以及抵达前48小时内检测结果呈阴性的旅客开放。
欲知更多详情，请参考最新入境措施。
8. 黑山（Montenegro）
黑山目前对出发前至少七天接种第二剂冠病疫苗的旅客开放边境。
另外，黑山也允许能提供出发前72小时内PCR检测结果为阴性的旅客入境。
欲知更多详情，请参考最新入境措施。
9. 尼泊尔（Nepal）
今年3月，尼泊尔宣布向全面接种疫苗的旅客开放边境，不必提供PCR证明。
不过，即使接种疫苗，入境尼泊尔的所有游客都必须在抵达后自费进行冠病检测。如果结果为阴性，则无须隔离。
欲知更多详情，请参考最新入境措施。
10. 罗马尼亚（Romania）
1月底，罗马尼亚宣布，对出发前至少十天接种第二剂冠病疫苗的旅客开放边境，无需隔离。
欲知更多详情，请参考最新入境措施。
11. 爱沙尼亚（Estonia）
2月2日起，爱沙尼亚对澳大利亚、新西兰、韩国、卢旺达、泰国和新加坡的旅客，解除入境限制。这些国家的旅客如已完成疫苗接种，入境爱沙尼亚可豁免隔离，也不用接受冠病检测。
不过，所有旅客仍须遵守当地防疫措施。
欲知更多详情，请参考最新入境措施。
12. 塞浦路斯（Cyprus）
从4月初起，若旅客能提供已全面接种授权冠病疫苗的证明，抵境时不必接受冠病检测，也无须隔离。
不过，旅客须在出发前上传英文疫苗接种证书到“塞浦路斯飞行通行证平台”（Cyprus Flight Pass platform），并提供疫苗接种的详细信息。
欲知更多详情，请参考最新入境措施。
未来将对疫苗接种者开放边境的国家和地区
1. 普吉岛（Phuket）
泰国政府宣布，从今年7月1日起，只要是已全面接种冠病疫苗的旅客，抵达普吉岛时可豁免隔离。
当局开放边境的原因是为了尽早让当地旅游业等经济领域复苏。
欲知更多详情，请参考最新入境措施。
2. 希腊（Greece）
希腊计划从5月14日开始，允许能出示疫苗接种文件或冠病病毒检测结果为阴性的旅客入境。
欲知更多详情，请参考最新入境措施。
3. 以色列（Israel）
以色列宣布将从5月23日起，先允许完成疫苗接种的外国旅行团入境。除了接种证明，团客也须出示阴性的PCR检测结果，并在抵达本古立昂（BenGurion）国际机场时进行血清检测。
以色列政府将根据当地的公共卫生情况，决定什么时候开放让个人入境。
欲知更多详情，请参考最新入境措施。
4. 巴巴多斯（Barbados）
从5月8日起，巴巴多斯开放提前14天接种最后一剂疫苗的外国旅客入境。
目前，巴巴多斯只承认四种批准的疫苗，即阿斯利康、辉瑞、莫德纳和强生。该国旅游指南称，如果其他疫苗也获得世界卫生组织的紧急批准，当局可能会再调整。
接种疫苗的旅客须在入境前三天提供阴性冠病检测结果。他们也须在抵达机场后接受PCR检测，等待结果期间得隔离。等待时间一般是一两天。请参考最新入境措施。
返回新加坡的边境措施
虽然这些国家对全面接种疫苗的旅客开放入境，但旅客返回新加坡时，须注意从他国抵新的相应边境措施。
新加坡公民和永久居民须在入境新加坡前三天内，通过“SG Arrival Card”应用或到网站填写健康声明。
另外，所有抵达新加坡的旅客须在机场接受PCR检测，检测费用须提前上网支付。
从上述国家抵新的旅客，须到专用隔离设施（SHN Dedicated Facility，简称SDF） 隔离14天，费用自理。隔离期结束后，旅客还须再接受一次PCR检测。
不过，从泰国抵新的旅客，可在抵新至少三天前到移民与关卡局官网申请居家隔离，否则就须到专用隔离设施隔离，费用自理。
详情请见移民与关卡局官网。