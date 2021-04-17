华文大比拼2021 决赛线上直播

2021华文大比拼决赛 华文高手来挑战！看看哪间学校会是今年华文大比拼决赛的总冠军🏆。 . 【分享点赞👍】15位幸运家庭观众可赢取20元书券礼券 【线上答题🤩】10位成功答题观众可赢取35元书券礼券 . 华文大比拼由新加坡报业控股华文媒体集团与 南洋女子中学校Nanyang Girls' High School联办，中国工商银行新加坡分行联合呈献。 . 鼎力支持单位： 推广华文学习委员会 Committee to Promote Chinese Language Learning - CPCLL 讲华语运动Speak Mandarin Campaign全国翻译委员会 . 指定技术合作伙伴: 华为国际有限公司 Huawei Cloud #华文大比拼 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Friday, April 16, 2021

第八届华文大比拼经过初赛一番龙争虎斗，共有六所中小学进入决赛，角逐冠军宝座。进入小学组决赛的学校包括菩提学校、 乐赛学校和拉丁马士小学。中学组的队伍则是华侨中学、莱佛士书院和南洋女中。

决赛线上直播将于4月17日（星期六）下午2时至4时30分，在zaobao.sg、早报校园平台、中学生双周刊《逗号》和《大拇指》的面簿同步播出。

今年的节目中也加入了家庭观众互动的环节，观众可在收看比赛的同时，在《逗号》和《大拇指》的面簿留言区参与有奖问答，赢取书券。

全国华文大比拼由新加坡报业控股华文媒体集团与南洋女子中学校联办，中国工商银行新加坡分行联合呈献，并获得推广华文学习委员会、全国翻译委员会、讲华语运动的支持。华为国际有限公司为比赛的技术合作伙伴。