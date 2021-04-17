建南北交通廊道前无法安全巩固结构 汤申路旧楼将被征用拆除 订户 来自 / 联合早报 文 / 李静仪 发布 / 2021年4月17日 5:00 AM 位于汤申路的这栋四层楼高建筑预料在今年底动工拆除，以建造南北交通廊道，受影响的业主和租户已在2月全部迁离。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 陆交局的测试发现，旧楼的混凝土结构不够强，地基较浅，而且不平，其中一侧在1994年毗邻建筑拆除后加建了微型桩，加上土质松软，难以承受南北交通廊道隧道的开挖工程。汤申路一栋有57年历史的旧楼混凝土结构不够强，无法在当局开挖南北交通廊道隧道前安全进行巩固旧楼结构，基于安全考量，政府决定征用这栋四层楼高建筑，并会按照征地当天的市价赔偿业主。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 南北交通廊道 汤申路 拆楼 征用 陆交局 上周减至104起 骨痛热症新病例连续四周下降 3M公司与科学中心办工作坊 让弱势家庭儿童体验科学