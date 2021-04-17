建南北交通廊道前无法安全巩固结构 汤申路旧楼将被征用拆除

陆交局的测试发现，旧楼的混凝土结构不够强，地基较浅，而且不平，其中一侧在1994年毗邻建筑拆除后加建了微型桩，加上土质松软，难以承受南北交通廊道隧道的开挖工程。

汤申路一栋有57年历史的旧楼混凝土结构不够强，无法在当局开挖南北交通廊道隧道前安全进行巩固旧楼结构，基于安全考量，政府决定征用这栋四层楼高建筑，并会按照征地当天的市价赔偿业主。