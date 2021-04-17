建南北交通廊道前无法安全巩固结构 汤申路旧楼将被征用拆除

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来自 / 联合早报

文 /
李静仪

发布 / 2021年4月17日 5:00 AM

位于汤申路的这栋四层楼高建筑预料在今年底动工拆除，以建造南北交通廊道，受影响的业主和租户已在2月全部迁离。（李健玮摄）
位于汤申路的这栋四层楼高建筑预料在今年底动工拆除，以建造南北交通廊道，受影响的业主和租户已在2月全部迁离。（李健玮摄）

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陆交局的测试发现，旧楼的混凝土结构不够强，地基较浅，而且不平，其中一侧在1994年毗邻建筑拆除后加建了微型桩，加上土质松软，难以承受南北交通廊道隧道的开挖工程。

汤申路一栋有57年历史的旧楼混凝土结构不够强，无法在当局开挖南北交通廊道隧道前安全进行巩固旧楼结构，基于安全考量，政府决定征用这栋四层楼高建筑，并会按照征地当天的市价赔偿业主。

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