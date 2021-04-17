李总理：希望在劳动节集会上 讨论工会领袖所提出问题

今年的劳动节集会将以现场和线上视讯的混合方式举行，李显龙总理日前会见多名工会领袖后，表示希望能够在集会上，讨论工会领袖所提出的一些问题。

李总理昨天上午在个人面簿发表贴文说，他在过去的一周内与两批工会领袖分别会晤，了解到他们最为关注的课题是冠病对各行各业的影响，以及工人如何应对疫情。