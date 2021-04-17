李总理：希望在劳动节集会上 讨论工会领袖所提出问题 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 发布 / 2021年4月17日 5:00 AM 李显龙总理（灰色外套面对镜头者）在面簿发表贴文说，他与工会领袖进行了坦诚和富有成效的讨论，他也希望能够在5月1日举行的劳动节集会上，针对工会领袖提出的事项进行讨论。（取自总理面簿） 字体大小: 小 中 大 今年的劳动节集会将以现场和线上视讯的混合方式举行，李显龙总理日前会见多名工会领袖后，表示希望能够在集会上，讨论工会领袖所提出的一些问题。李总理昨天上午在个人面簿发表贴文说，他在过去的一周内与两批工会领袖分别会晤，了解到他们最为关注的课题是冠病对各行各业的影响，以及工人如何应对疫情。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 李显龙总理 劳动节集会 工会领袖 冠病19 上周减至104起 骨痛热症新病例连续四周下降 3M公司与科学中心办工作坊 让弱势家庭儿童体验科学