推出“保洁桌面援助计划” 环境局资助食肆购买托盘还盘设备

在计划下，1125家咖啡店和220家食阁从5月1日到10月31日购买托盘以及架子和推车等托盘归还设备时，政府将会资助50％的费用，每个食肆资助金额顶限为2500元。小贩中心目前设有900个托盘归还站，环境局也计划增添75个归还站，并为小贩中心每个摊主提供多50个托盘。

为配合“保持桌面整洁运动”，鼓励食客主动归还托盘，国家环境局推出“保洁桌面援助计划”，资助食肆购买托盘和添置更多托盘归还设备。

环境局也将为旗下111个熟食中心增设托盘归还设施，并提供更多托盘给小贩中心的摊位。

在计划下，1125家咖啡店和220家食阁从5月1日到10月31日购买托盘以及架子和推车等托盘归还设备时，政府将会资助50％的费用，每个食肆资助金额顶限为2500元。

环境局旗下的小贩中心目前设有900个托盘归还站，环境局也计划增添75个归还站，并为小贩中心每个摊主提供多50个托盘。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士昨午走访位于大巴窑建屋局中心的口福新食尚食阁和兀兰32街第325座组屋长城美华咖啡店后指出，自今年2月推出“保持桌面整洁运动”，归还托盘的普及率从33％略微上升至35％。当局也收到许多反馈，决定资助业者购买托盘和归还设备。

她说：“我们收到一些食客的反馈，指一些咖啡店和小贩中心的托盘和托盘归还设施不足，国家环境局因此通过保持桌面清洁运动，为经营咖啡店和食阁的业者提供资助，以鼓励业者加速提供足够的托盘归还设施。这将有助于确保公共场所的清洁卫生，减低疾病传染的风险。”

许连碹指出，一些食客由于找不到归还设施，因此不愿意归还托盘，当局希望通过增加归还处，鼓励人们归还托盘。

她也透露，环境局根据收到的反馈，正在探讨采取额外措施，不排除日后以某种形式强制执法，规定食客归还托盘。

旗下有超过60家咖啡店和食阁的口福集团首席运营官朱德川指出，目前40多家食肆已设有托盘归还设施。他说：“集团希望通过新津贴计划，在更多的食肆安装托盘归还设施，并检讨现有食肆的设施，要如何在有限的空间内让食客更方便地归还托盘。”

除了增加托盘归还设施，口福集团也将通过更显眼的告示，包括在清洁员工的制服印上标语，改变食客的习惯

长城美华咖啡店集团总经理苏坤义说，集团20多家咖啡店仅20％设有托盘归还设施，他希望在年底之前在所有咖啡店安装此设施。“我们会利用津贴提供更多托盘归还设施，也会鼓励顾客清理自己的纸巾，有这样的意识会比较干净卫生，避免疾病传染。”

食客李鸿铭（41岁，行政人员）坦言自己曾因找不到归还设施而将托盘留在桌上，“如果咖啡店内有更多的托盘归还设施，我认为人们没理由不归还托盘，我相信新加坡人普遍上还是会配合。”