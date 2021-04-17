李总理：疫情中 宗教领袖对维持宗教和谐加强社会韧性至关重要

宗教领袖在冠病疫情中引导各自的群体以更安全的方式实践宗教教义，今年发生两起土生土长青年自我激进化并密谋攻击宗教场所的骇人事件之后，多名宗教领袖也迅速重建彼此之间的信任，这些努力对于维持宗教和谐以及加强社会韧性至关重要。

李显龙总理昨天傍晚以视讯方式和各宗教代表，以及帮助落实回教堂安全管理措施的斋戒月服务大使一起“开斋”。他在这个有超过110人出席的活动上做出以上表示。受冠病疫情影响，这个原本在回教堂实体举行的活动，去年起改在线上进行。