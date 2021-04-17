李总理：疫情中 宗教领袖对维持宗教和谐加强社会韧性至关重要 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 发布 / 2021年4月17日 5:00 AM 李显龙总理昨天以视讯方式与110名宗教领袖和斋戒月服务大使一起“开斋”，他手里拿着的是回教徒开斋时食用的椰枣。（通讯及新闻部提供） 字体大小: 小 中 大 宗教领袖在冠病疫情中引导各自的群体以更安全的方式实践宗教教义，今年发生两起土生土长青年自我激进化并密谋攻击宗教场所的骇人事件之后，多名宗教领袖也迅速重建彼此之间的信任，这些努力对于维持宗教和谐以及加强社会韧性至关重要。李显龙总理昨天傍晚以视讯方式和各宗教代表，以及帮助落实回教堂安全管理措施的斋戒月服务大使一起“开斋”。他在这个有超过110人出席的活动上做出以上表示。受冠病疫情影响，这个原本在回教堂实体举行的活动，去年起改在线上进行。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 李显龙总理 马善高 斋戒月 宗教领袖 上周减至104起 骨痛热症新病例连续四周下降 3M公司与科学中心办工作坊 让弱势家庭儿童体验科学