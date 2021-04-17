病患被烫伤暂停使用 中华医院将设理疗室 安全恢复“神灯”疗法 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 发布 / 2021年4月17日 5:00 AM 针灸是针法与灸法的合体，“神灯”是其中能施热的灸法之一，另外包括烧艾条等，通常用于治疗寒性体质可引发的各种痛症。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 一些病患在针灸时中华医院自上个月全面暂停使用神灯，但院方昨天澄清，没打算停止照灯疗法，而是准备在更严谨的安全管理下继续进行。一些病患在针灸时接受“神灯”（即红外线治疗灯）照射，因各种原因如无意中或自行把肢体贴近“神灯”，以致被烫伤，中华医院因此暂停使用该仪器，并准备加快新理疗室的建设，在更安全的环境下恢复使用神灯，让病患获得更全面的照顾。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中医 中华医院 烧伤 烫伤 穴位 针灸 风险 神灯 上周减至104起 骨痛热症新病例连续四周下降 3M公司与科学中心办工作坊 让弱势家庭儿童体验科学