病患被烫伤暂停使用 中华医院将设理疗室 安全恢复“神灯”疗法

一些病患在针灸时中华医院自上个月全面暂停使用神灯，但院方昨天澄清，没打算停止照灯疗法，而是准备在更严谨的安全管理下继续进行。

一些病患在针灸时接受“神灯”（即红外线治疗灯）照射，因各种原因如无意中或自行把肢体贴近“神灯”，以致被烫伤，中华医院因此暂停使用该仪器，并准备加快新理疗室的建设，在更安全的环境下恢复使用神灯，让病患获得更全面的照顾。