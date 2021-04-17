病患被烫伤暂停使用 中华医院将设理疗室 安全恢复“神灯”疗法

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来自 / 联合早报

文 /
王嬿婷

发布 / 2021年4月17日 5:00 AM

针灸是针法与灸法的合体，“神灯”是其中能施热的灸法之一，另外包括烧艾条等，通常用于治疗寒性体质可引发的各种痛症。（档案照片）
针灸是针法与灸法的合体，“神灯”是其中能施热的灸法之一，另外包括烧艾条等，通常用于治疗寒性体质可引发的各种痛症。（档案照片）

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一些病患在针灸时中华医院自上个月全面暂停使用神灯，但院方昨天澄清，没打算停止照灯疗法，而是准备在更严谨的安全管理下继续进行。

一些病患在针灸时接受“神灯”（即红外线治疗灯）照射，因各种原因如无意中或自行把肢体贴近“神灯”，以致被烫伤，中华医院因此暂停使用该仪器，并准备加快新理疗室的建设，在更安全的环境下恢复使用神灯，让病患获得更全面的照顾。

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