3M公司与科学中心办工作坊 让弱势家庭儿童体验科学 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨雯婷 发布 / 2021年4月17日 5:00 AM 西南区市长刘燕玲（站立者左二）为新计划开幕，德惠小学童心学生托管中心14名二年级学生在义工陪伴下自制太阳能玩具车，他们大多是第一次拿起螺丝起子组装东西。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 透过动手体验科学，提早开发学龄儿童对科学的好奇心，进而对科学、科技、工程和数学产生兴趣。3M公司与新加坡科学中心今年将为600名七到12岁弱势家庭的儿童与家长，举办科学工作坊。由跨国科技创新制造业公司3M与科学中心合力推动，名为“3M Tinkering Headstart”的科学计划将通过15场工作坊，包括自制太阳能玩具车、树脂工艺等，让体验者动手制作，了解科学就在生活中。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 西南区市长刘燕玲 跨国科技创新制造业公司3M 新加坡科学馆 德惠小学 数码 上周减至104起 骨痛热症新病例连续四周下降