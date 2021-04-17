3M公司与科学中心办工作坊 让弱势家庭儿童体验科学

透过动手体验科学，提早开发学龄儿童对科学的好奇心，进而对科学、科技、工程和数学产生兴趣。3M公司与新加坡科学中心今年将为600名七到12岁弱势家庭的儿童与家长，举办科学工作坊。

由跨国科技创新制造业公司3M与科学中心合力推动，名为“3M Tinkering Headstart”的科学计划将通过15场工作坊，包括自制太阳能玩具车、树脂工艺等，让体验者动手制作，了解科学就在生活中。