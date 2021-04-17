鸡饭摊贩被指生鸡肉放地上 引发卫生担忧

鸡饭摊贩被指将生鸡肉摆在地上处理，卫生问题堪忧，照片被人拍下放上网后，更是引起公众关注。

被指将鸡只放在地上的是位于金文泰5道第325座的“华仔港式烧腊饭面”。

网民海迪尔日前在面簿发文说，提醒居住在金文泰一带的朋友，若前往购买鸡饭，须提高警惕。

他拍照并附文指，此前已经数次看到摊位员工将未处理的生鸡只放在地上。

“我这次在等着领取外卖食物时，再次看到这钟情况，于是决定拍下来，希望涉事摊贩能得到应有的处分。”

根据网友发布的照片，两只未处理的生鸡只被放在摊位内靠近炉灶的地板上，地上完全没有任何东西作为铺垫，而这里其实是员工进出的必经之道。

贴文被发布到网上后，随即引发网民热议，短短一日内，就有超过5100人次转发，及近800条留言。

其中一名叫珊迪的网民就谴责道，地板上有细菌，员工上厕所后，鞋子上也会沾染细菌，若是将生鸡放在地上，容易引发食品安全问题。

另一位黄姓网民则指出，员工理应在桌上处理鸡肉，即使过后鸡只会经过烹饪的程序，但难免还是令人担忧。

食品局介入调查

食品局已经接到投报，并已介入调查。

食品局在回复STOMP时指出，食品安全是一项共同责任，在食品局落实及执行监管措施的同时，业者也必须履行其职责，遵守良好的卫生及备餐程序。

当局指出，若是民众发现任何食物业经营者可能有失当行为，可透过网上向当局举报。作为查询及搜集证据的一部分，当局可能会与提供意见者联络，以了解更多详情。

“若我们取得足够的证据，将会毫不犹豫地采取执法行动，对付违规的业者。”

完整报道，请翻阅2021年4月17日的《新明日报》。