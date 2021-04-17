家长投诉“断尾”学笔画 教材“太暴力” 订户 来自 / 联合晚报 文 / 陈昱嘉 发布 / 2021年4月17日 3:06 PM 某家幼儿园的练习题教小孩写笔画，并附上一张男孩切断狼狗尾巴的示意图，在网上引起争议。红色线条后来由本报添加，显示图案中的虚线可写出“𠄎”字。（取自面簿） 字体大小: 小 中 大 幼儿园笔画练习题惹争议，教小孩写“𠄎”时的笔画是“横折折折钩”，但练习题却附有一名小男孩切断狼狗尾巴的“示意图”。有家长指4岁儿子带回家的功课非常不恰当和显得暴力，并误导小孩以为虐待动物是可接受的行为，因而向学校投诉。署名“Sindhu RK Johnson”的女网民日前在面簿发贴文表示，她认为某幼儿园的华文字笔画练习题的内容不恰当，引起网友们的热议。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 幼儿园 教材 暴力 《光影·女皇镇》特展 街坊用相机记住东陵福 退休义工为长者换灯泡修水喉