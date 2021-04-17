家长投诉“断尾”学笔画 教材“太暴力”

幼儿园笔画练习题惹争议，教小孩写“𠄎”时的笔画是“横折折折钩”，但练习题却附有一名小男孩切断狼狗尾巴的“示意图”。有家长指4岁儿子带回家的功课非常不恰当和显得暴力，并误导小孩以为虐待动物是可接受的行为，因而向学校投诉。

署名“Sindhu RK Johnson”的女网民日前在面簿发贴文表示，她认为某幼儿园的华文字笔画练习题的内容不恰当，引起网友们的热议。