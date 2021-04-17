妇女屋外堆几十样杂物 耽误邻居送院急救

妇女住家外摆放数十样杂物，包括纸箱、缝纫机、电饭锅，甚至烫衣板，有邻居透露老父亲一天感不适须紧急送院，结果到场的救护人员要用担架抬人下楼，却一度被堆积的物品限制行动。

这起事件发生在女皇路第3座的一个组屋单位，《新明日报》记者接到读者通报走访组屋，发现这栋旧式组屋并非每层楼有设电梯，只有1楼、2楼、7楼和11楼有电梯。一名不愿透露姓名的女居民说，今年1月有次下楼时，看到该单位外堆满数十样杂物，十分担心会引发火患，造成安全隐患。

女居民也说：“今年2月，有市镇会人员来将纸箱与垃圾移走，但我过后发现一台摆放多年的旧缝纫机还在该处。之后直到上周都没再看到这样的情形，岂料这周又开始故态复萌。”

《新明日报》记者走访时看到妇女屋外的旧物包括纸箱、缝纫机、电饭锅，甚至烫衣板。另一名居民陈月莲（57岁，作家）透露，妇女的旧物确实对其他住户造成不便，担心万一引起火患，要如何带着年迈的父母与两只爱猫逃生。

她说，上星期天（4月11日），父亲因身上的压疮导致疼痛必须送院。医护人员当时要用布质担架将父亲抬下楼时，却被杂物限制了他们的行动空间，需要花费多一些时间来处理。

陈月莲表示，妇女这样的行为已持续了四五年，她曾要求对方将物品移走，但讲了两三次仍没有结果，最后也只能无奈作罢。

被指堆积杂物的妇女今早受访时称，所住楼层没有设电梯，她无力将杂物搬下楼。

屋外堆满数十样旧物，包括烫衣板。（徐颖荃 摄影）

陈月莲表示，今年二月一名前来拜访她的朋友看不过眼，将此事拍照放上面簿。（受访者提供）

议员迪舒沙：市镇会可采取执法行动

荷兰－武吉知马集选区议员迪舒沙表示在这样的情况下，市镇会能采取执法行动，例如清除大型物件。

“尤其当情况已涉及安全与火患危险的考量，市镇会更会这样做。”

完整报道，请翻阅2021年4月17日的《新明日报》。