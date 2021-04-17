辣妹代求饶 勇救德士叔

男子疑上车后临时更改目的地而与德士阿叔越吵越烈，最后闹到下车“对决”，只见男子一记勾拳就把阿叔打倒在地，还踢出飞腿，幸获一名辣妹挺身而出，挡在阿叔面前替后者求饶，惊动警方到场调查。

这起事故发生在星期三（4月14日）晚上约10时30分，地点在克拉码头一带的德士站。

一名女公众目睹经过并拍下视频提供给Stomp网站。至截稿前视频疯传，已有近900人转发，700人留言。根据视频，只见六旬德士叔当时走出车外，一名20来岁的男子突然冲上前，作势要出拳打他，德士叔也不甘示弱，举起双手摆好架势。

男子过后步步逼近，然后突然一记右勾拳打在德士叔脸上，阿叔脚步一阵踉跄，面朝上跌在地上。

青年这时不罢休，还对着躺在地上的德士叔飙脏话，阿叔站起来之后，青年补踢一脚，所幸没踢中德士叔。

此时，一名身穿黑色裙子的女郎挺身而出，她上前扶起阿叔后，无畏的她不仅挡在男子与阿叔之间，她还合起双手向男子求饶，劝对方停手。

在场的五六名男子也过来劝架，不让两人继续动手。据知后来德士叔拨电报警，警方随后到场调解。

据《联合晚报》了解，事发前，男子先跟德士叔说了要去的地方，但他坐上车后又更换目的地。一般相信，德士叔当时已经想下班，男子后来更换的目的地，与德士叔要去的路线不同，两人因此发生口角，最后演变成肢体冲突。

警方答复《联合晚报》询问时证实接获上述通报，目前调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2021年4月17日的《联合晚报》。