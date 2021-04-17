泼水想灭火反烧伤双手 幼教教师一家六口夺门逃

凌晨在住家加热酱汁和油炸食物，女屋主离开一阵返回厨房时，两个锅子已冒火燃烧，吓得她赶紧拿一桶水灭火，岂料泼水后火势越发猛烈，她用双手护脸时手被烧伤，连忙和丈夫带着四个孩子，一家六口夺门而逃。

这起火患发生在昨天（4月16日）午夜12时许，地点是盛港康埔桦通道第204A座组屋的一间四房式单位。该区议员何廷儒事后上门慰问，并将事件照片上载到面簿。

记者今早联系事发单位女屋主苏里亚瓦蒂（40岁，幼儿园教师）。她受访时叙述，当晚11时15分左右在厨房准备隔天的早餐，炉上有两个锅子，一锅是仁当酱汁，另一锅则是准备炸鸡的热油。

“当时我很疲倦，所以开火炉后就坐在客厅的沙发休息，刷一下手机。我也不知道过了多久，突然嗅到刺鼻的烟味，才惊觉厨房出事了。”

苏里亚瓦蒂跑到厨房，发现两个锅子已冒火燃烧，浓浓黑烟笼罩整个厨房。她慌张跑到房间叫醒丈夫和孩子，让他们赶紧逃脱。

“我跑回厨房尝试灭火，因为太惊慌了，想都没想就拿一桶水往油锅泼。结果火开始狂烧，我举起手护着脸，双手都被烧伤。”

丈夫伊斯马哈吉尔（43岁，技术师）受访时说，他当时急着找妻子，突然听到厨房传来一声尖叫。“她从厨房冲出来，双手烧到红肿，我们看到都吓着了。”

一家六口及时逃脱，但因为手机都落在家里，只好叫楼下的路人拨电995。救护人员抵达后，为苏里亚瓦蒂包扎双手，将她送到中央医院治疗。

民防部队受询时表示，火患涉及一间四楼单位的厨房，救火员用一支水枪灭火。失火原因还在调查中。

完整报道，请翻阅2021年4月17日的《联合晚报》。