国内游限制放寛首个周末 旅行社组40多人大团游览乌敏岛

超过40人的本地旅游团昨早（4月17日）登上乌敏岛，即便阴雨绵绵，也挡不住小岛热闹的氛围。

境内旅游团的人数限制从周三起增加至50人，旅游行程的八小时时限也取消。

记者昨早随团登上乌敏岛，发现已有旅行社在条例放宽后的首个周末，带着42人的大团登岛游玩。

经典旅游策划机构执行董事蒋慧君（40岁）受访时透露，这次行程其实策划已久，老顾客们反应踊跃，很早就有超过30人报名。主办方原本考虑开两团，没想到就迎来限制放宽的好消息。

“当局宣布放宽人数限制后，我们在三天内，又收到多10人报名乌敏岛游览团。所以决定跟之前的两团合并，形成一个42人的团。”

蒋慧君说，此次游览团为半自助游，导游只须带游客上岛，并在集合点简单讲解岛上景点风光和历史故事。之后，游客便分八人一组自行观光。

“比起组两个小团，就必须要有两个导游带队，大团只需一名导游，总体成本节省约5%。”

为确保首次大团行程顺利，蒋慧君亲自到场监督。

“这次时间较赶，我有点紧张，要来看看大家有没有遵守安全措施。以后我们会在游览前多跟游客及导游沟通。”

该团游客萧美燕（46岁，行政人员）受访时说，大团相较小团更加热闹，让原本不认识的团友更易成为朋友。

“这个团坐车是10多人，走路、吃饭都是最多八人，大团还是小团其实没差别。”

面对冠病疫情，也有旅游业者倾向于继续办小团游览，同时选择办一些大团。

欧美假期（EU Holidays）昨早带10名游客上乌敏岛，随导游走访各景点，了解当地风土人情。市场行销经理陈慧妍（29岁）说，为保证给游客更舒适的体验，他们日后办的团大多会维持在20人以内。

欧美假期5月推出50人母亲节特别游览团

她也指出，放宽限制后，能让业者承办更多旅游团，比如公司团或为节日开办的特别团。

“我们已策划在5月组两个50人的母亲节特别游览团，带游客去圣约翰岛和龟屿岛。目前这个团的报名人数已过半，市场反应不错。”

公务员佘伟志（55岁）表示，对游览团人数增加会提高感染冠病的风险并不担心。为了解更多岛上历史，他和太太报名了欧美假期全程有导游讲解的精品小团。佘伟志说，不论大团还是小团，只要大家都遵守安全距离措施，并保持八人一组活动，就让人放心。

“主要还是看自己的需求，当然有的景点就不适合大团。比如乌敏岛道路窄，休息的小亭子也很小。像今天下雨，大家不得不躲在亭子里，若是大团，就会很拥挤。”