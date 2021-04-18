黄循财：种族课题看法随时间改变 政策调整应关注是否影响社群共同空间 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年4月18日 5:00 AM 教育部长黄循财（下排，中）与Zoom东南亚与台湾地区公共政策与政府关系主管林主恩（右上，顺时钟方向）、OnePeople.sg青年倡导者哈菲兹、和平玫瑰副会长法希玛，以及商业策略、通讯及营销顾问王阿德里安（译音）围绕本地多元种族社会发展进行对话。对话会由OnePeople.sg主席、卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生（上排，中）主持。（OnePeople.sg提供） 字体大小: 小 中 大 教育部长黄循财说，我国不同族群间的和谐是通过数十年努力建立起来的。虽然不是每个社群的每个要求都能得到满足，所有社群也必须取舍和妥协，但整体而言，我们达至让所有社群大致满意的平衡。社会对种族课题的看法会随时间改变，政策也会不断进行检讨和更新，但在做出任何改变时，应关注这些调整导致不同社群间的共同空间是扩大了还是缩小。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 黄循财 种族和谐 OnePeople.sg 《光影·女皇镇》特展 街坊用相机记住东陵福 退休义工为长者换灯泡修水喉