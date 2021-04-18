黄循财：种族课题看法随时间改变 政策调整应关注是否影响社群共同空间

教育部长黄循财说，我国不同族群间的和谐是通过数十年努力建立起来的。虽然不是每个社群的每个要求都能得到满足，所有社群也必须取舍和妥协，但整体而言，我们达至让所有社群大致满意的平衡。

社会对种族课题的看法会随时间改变，政策也会不断进行检讨和更新，但在做出任何改变时，应关注这些调整导致不同社群间的共同空间是扩大了还是缩小。