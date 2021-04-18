组屋停车场围墙装铝片 “网住”间隙加强安全

组屋多层停车场围墙底部的间隙，可能存在安全隐患，若不小心可能会有物品或小动物，甚至是幼童掉落，酿成意外。大巴窑一座组屋多层停车场围墙不久前就装上了一排排的铝片，“网住”间隙。一些受访公众对此感到纳闷，不理解装防护铝片的用意，但也有公众认为这有助于提高停车场的安全性。

位于大巴窑2巷的组屋多层停车场围墙下方在约一两周前，装上由铝片组装的防护栏。每排防护铝片长1公尺左右，安装在围墙底部的长条，遮盖间隙。