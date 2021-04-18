组屋停车场围墙装铝片 “网住”间隙加强安全 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 发布 / 2021年4月18日 5:00 AM 位于大巴窑2巷的组屋多层停车场最近装上防护铝片，以防止物品从围墙的间隙掉落地面。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 组屋多层停车场围墙底部的间隙，可能存在安全隐患，若不小心可能会有物品或小动物，甚至是幼童掉落，酿成意外。大巴窑一座组屋多层停车场围墙不久前就装上了一排排的铝片，“网住”间隙。一些受访公众对此感到纳闷，不理解装防护铝片的用意，但也有公众认为这有助于提高停车场的安全性。位于大巴窑2巷的组屋多层停车场围墙下方在约一两周前，装上由铝片组装的防护栏。每排防护铝片长1公尺左右，安装在围墙底部的长条，遮盖间隙。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 建屋局 多层停车场 建设局 《光影·女皇镇》特展 街坊用相机记住东陵福 退休义工为长者换灯泡修水喉