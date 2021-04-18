武吉巴督居民设兴趣小组 用被砍伐树木制作家具和木雕 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 发布 / 2021年4月18日 5:00 AM 武吉巴督基层组织顾问穆仁理（左）昨天和其他社区伙伴一起从武吉巴督游泳池骑脚踏车到裕廊湖花园。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 地铁裕廊区域线动工前，一些具有安全隐患的树木必须砍伐，不过，砍下的树将重获新生。由武吉巴督居民组成的木工兴趣小组将利用这些树木制作家具、餐具，甚至是木雕。这是“武吉巴督绿色发展蓝图”（Bukit Batok Green Plan）下一项由居民发起的计划。武吉巴督基层组织顾问穆仁理昨天上午和13名社区合作伙伴，一起从武吉巴督游泳池骑脚踏车到裕廊湖花园，并在湖中划皮艇捡垃圾。在短短半小时内，他们从湖中捞出可装上好几桶的垃圾如塑胶袋、瓶子等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 武吉巴督 裕廊区域线 穆仁理 绿色发展蓝图 《光影·女皇镇》特展 街坊用相机记住东陵福 退休义工为长者换灯泡修水喉