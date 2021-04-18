武吉巴督居民设兴趣小组 用被砍伐树木制作家具和木雕

地铁裕廊区域线动工前，一些具有安全隐患的树木必须砍伐，不过，砍下的树将重获新生。由武吉巴督居民组成的木工兴趣小组将利用这些树木制作家具、餐具，甚至是木雕。

这是“武吉巴督绿色发展蓝图”（Bukit Batok Green Plan）下一项由居民发起的计划。

武吉巴督基层组织顾问穆仁理昨天上午和13名社区合作伙伴，一起从武吉巴督游泳池骑脚踏车到裕廊湖花园，并在湖中划皮艇捡垃圾。在短短半小时内，他们从湖中捞出可装上好几桶的垃圾如塑胶袋、瓶子等。