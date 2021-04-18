“心件工程” 调查： 主要因为教育与培训机会 逾八成年轻人对未来乐观 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 发布 / 2021年4月18日 5:00 AM 半小时的对话会以线上线下方式进行，副总理王瑞杰（中）过后和现场青年领袖们继续交流。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 “心件工程”的调查发现，超过八成年轻人对后冠病世界的未来仍感到乐观，而教育与培训机会是让他们对此有信心的最大因素。对未来不乐观的受访者中，较多关注生活费与经济前景。推动青年工作的组织心件工程（Heartware Network）针对320名年龄介于17岁至35岁者做调查，了解他们是否对未来感到乐观，以及影响他们看法的原因，多数受访者在21岁及以下。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 心件工程 青年 关爱新加坡行动 淡马锡基金会 《光影·女皇镇》特展 街坊用相机记住东陵福 退休义工为长者换灯泡修水喉