“心件工程” 调查： 主要因为教育与培训机会 逾八成年轻人对未来乐观

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来自 / 联合早报

文 /
胡洁梅

发布 / 2021年4月18日 5:00 AM

半小时的对话会以线上线下方式进行，副总理王瑞杰（中）过后和现场青年领袖们继续交流。（李健玮摄）
半小时的对话会以线上线下方式进行，副总理王瑞杰（中）过后和现场青年领袖们继续交流。（李健玮摄）

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“心件工程”的调查发现，超过八成年轻人对后冠病世界的未来仍感到乐观，而教育与培训机会是让他们对此有信心的最大因素。

对未来不乐观的受访者中，较多关注生活费与经济前景。

推动青年工作的组织心件工程（Heartware Network）针对320名年龄介于17岁至35岁者做调查，了解他们是否对未来感到乐观，以及影响他们看法的原因，多数受访者在21岁及以下。

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