《光影·女皇镇》特展 街坊用相机记住东陵福

给你一台一次性的胶片相机，你会记录社区里的哪些人、哪些物？东陵福24名居民用一个月，拍出他们未来最可能怀念的810组照片。然而，每个人不约而同地把相机聚焦在东陵福社区广场这个地标。

程福光（72岁，退休公务员）1975年就住在玛格烈通道，而黄淑萍（45岁，自由编辑）2018年才搬到联邦道。