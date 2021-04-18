《光影·女皇镇》特展 街坊用相机记住东陵福

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来自 / 联合早报

文 /
杨雯婷

摄影 /
施策文

发布 / 2021年4月18日 5:00 AM

程福光记忆最深的是从女皇镇玛格烈通道12楼组屋鸟瞰女皇镇拘留监狱，而且每个星期六上午10时，监狱会传出响亮的铃声，代表家属可以开始探监。至今，他每天仍拿着相机，拍下自己未来会怀念的东陵福。（施策文摄）
程福光记忆最深的是从女皇镇玛格烈通道12楼组屋鸟瞰女皇镇拘留监狱，而且每个星期六上午10时，监狱会传出响亮的铃声，代表家属可以开始探监。至今，他每天仍拿着相机，拍下自己未来会怀念的东陵福。（施策文摄）

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给你一台一次性的胶片相机，你会记录社区里的哪些人、哪些物？东陵福24名居民用一个月，拍出他们未来最可能怀念的810组照片。然而，每个人不约而同地把相机聚焦在东陵福社区广场这个地标。

程福光（72岁，退休公务员）1975年就住在玛格烈通道，而黄淑萍（45岁，自由编辑）2018年才搬到联邦道。

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