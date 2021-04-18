《光影·女皇镇》特展 街坊用相机记住东陵福 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨雯婷 摄影 / 施策文 发布 / 2021年4月18日 5:00 AM 程福光记忆最深的是从女皇镇玛格烈通道12楼组屋鸟瞰女皇镇拘留监狱，而且每个星期六上午10时，监狱会传出响亮的铃声，代表家属可以开始探监。至今，他每天仍拿着相机，拍下自己未来会怀念的东陵福。（施策文摄） 字体大小: 小 中 大 给你一台一次性的胶片相机，你会记录社区里的哪些人、哪些物？东陵福24名居民用一个月，拍出他们未来最可能怀念的810组照片。然而，每个人不约而同地把相机聚焦在东陵福社区广场这个地标。程福光（72岁，退休公务员）1975年就住在玛格烈通道，而黄淑萍（45岁，自由编辑）2018年才搬到联邦道。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 女皇镇 东陵福 我的社区 “公路”是“你阿公的路”？！——驾车者与脚踏车骑士拉锯战 退休义工为长者换灯泡修水喉