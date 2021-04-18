2元煎蕊要红豆多5角 公众议：不是本来就有吗？

公众申诉，到食阁花2元买煎蕊，结果发现不含红豆，加红豆必须多付5角钱。煎蕊是否必须包含红豆惹争议。

郭女士（65岁，家庭主妇）告诉记者，本月15日晚上7时许，与家人一同到位于实龙岗NEX购物商场底层的食阁内用餐，并花2元买了一碗煎蕊冰。她说，当时丈夫发现里面没有红豆之后，就跑去要求工作人员加红豆，但被告知若要加料，必须额外给5角钱。

“我们之前曾经多次在该处消费，但在菜单更动之后，就没有再光顾过。”

她说，菜单约半年前更改，而在此之前，食阁内售卖的传统煎蕊冰里面含有亚答子与红豆。

郭女士说，她曾经在多处吃煎蕊冰，从来没遇过没有红豆的问题。

“若只有煎蕊，那岂不是等同于喝牛奶？那味道会很腻。”

记者昨日（4月17日）走访该处时，发现甜品摊位有注明，煎蕊冰没有红豆，另一款有红豆的甜品是红豆冰。

美食家：传统煎蕊冰没红豆

美食家指出，传统煎蕊冰其实并没有红豆。

本地美食家司徒国辉受访时说，最初的煎蕊冰内，除了椰浆，冰沙及煎蕊外，其实没有别的食材。

“红豆及亚答子等，都是在数十年前陆续加入的，若是到马国槟城等地，依然能吃到没有红豆的传统煎蕊冰。”

不过他说，是否放红豆并无对错，毕竟食物的搭配，也会随着时间的转移而有所改变，主要是看消费者的接受度。

完整报道，请翻阅2021年4月18日的《新明日报》。