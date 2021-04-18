男坠河友施救 双双溺死

男子疑喝酒后不慎坠河，友人奋不顾身救人，结果双双溺毙。

这起溺毙案发生于今天（4月18日）凌晨1时57分左右，地点是克拉码头的新加坡河。死者是两名分别26岁的尤格士（Yoges）和28岁的德芬·拉什（Dheephan raaj）。

记者接获通报后，立即赶到现场。目击者莫哈默·哈利（34岁，自雇人士）告诉记者，其中一名死者友人告诉他，两名死者和一群友人在附近酒吧喝酒，之后到河边的阶梯坐下聊天。

怎料，28岁男子不知何故失足坠河，26岁的友人见状后，奋不顾身跳河救人，结果双双溺毙。

莫哈默·哈利说，其他友人见状，立即报警求助，民防部队也到场展开救援工作，无奈救不回两人。

“一分钟……两人从我眼前消失”

死者亲友忆述事发经过，哽咽说：“没想到在短短一分钟内，两人会从我眼前消失。”

男亲友表示，昨天晚上10时30分，他和两名死者，和另外两名友人约到新加坡河聊天。接近凌晨时，他们准备回家，怎料他转身站起来时，忽然听到一声巨响。

“德芬·拉什不会游泳，相信尤格士马上跳水救人。我转过头的时候，尤格士已经跳下去了。另一友人见状后，也马上跳进河里。然而，他跳进去的时候，两人已经没有动静了。”

男亲友说，由于他不会游泳，因此连忙报警求助，之后也通知两名死者的友人。

他哽咽道：“所有事情只在一分钟内发生……我没想到在短短一分钟内，两人会从我眼前消失。”

完整报道，请翻阅2021年4月18日的《新明日报》。