马路变“河”车辆涉水过 下来两周或更多雨

我国西部昨午（4月17日）下了4月平均月降雨量91％的大雨，导致20多个地点发出淹水预警，武吉知马大沟渠水位暴涨，雨水从沟渠溢到马路上，路过的车辆不得不减缓车速导致大塞车；乌鲁班丹河水位暴涨溢出，原本六至八米宽的河面，瞬成为宽度超过12米的滚滚洪水。

昨午12时45分，全岛各处下起瓢泼大雨，不少公众纷纷拍下各地区淹水画面，上传至网络。

根据视频显示，武吉知马大沟渠的水位暴涨，雨水混杂着泥水从沟渠两边溢出，路上的车辆半个车轮都陷在水中，只得向前慢慢行驶，整个路段造成塞车。

另一段视频则显示，乌鲁班丹沟渠的水位也暴涨，雨水迅速涨出河面向两旁的马路延伸，原本只有六至八米宽的水面转眼间扩宽称一条宽度超过12米宽的“大河”。

昨天中午，新加坡气象局已经通过推特几手机应用，多次发出豪雨提醒，指全岛多处地区在昨天下午及今天早上都会有雷阵雨。

公共事业局与国家环境局昨天下午4时34分更新面簿贴文表示，持续大雨过后，多处地区的排水道和大水沟的水位已超过90%。当局已对全岛20多地点发出淹水预警，但这些路段车辆依旧可以通行。

而上述两处地点由于邻近的水渠及运河水位较高目前已出现淹水情况，当局已派出快速反应小组到场协助车辆和行人。

当局也表示，昨天中午12时25分到下午3时25分，我国西部最大的降雨量为161.4毫米，这一数据相当于新加坡4月平均月降雨量的91％。

气温最低可降至22度

下来两周或有更多阵雨，气温最低可降至22度。

新加坡气象署上周五（16日）发布文告称，本地未来两周估计会有更多阵雨，每日最高气温为33至34摄氏度，其中几天的每日最低气温可降至22摄氏度。

此外，未来两周较迟时候的风势较弱，这期间多数时候会出现短暂的午后雷阵雨。

由于苏门答腊风飑预计从马六甲海峡向东移，我国下来两周较早时候会迎来黎明前和上午时分之间的雷阵雨和强风。

我国大部分地区本月的降雨量预计将高于平均降雨量。

完整报道，请翻阅2021年4月18日的《联合晚报》。