骑“死飞车”路上穿梭 青年玩命险象环生

一名青年被指骑着“死飞车”（fixie）在拥挤的道路上任意切换车道，结果整个过程被后方一名“见义勇为”的电单车骑士佩戴的摄像机拍下。骑士过后在红灯时，苦口婆心告诫青年：“这很危险，不要在路上骑脚踏车。不要玩命。”

网民mrlanding昨天在社交媒体Tiktok上载四个短视频，内容显示他在凤凰轻轨列车站前的蔡厝港路发现一名骑着“死飞车”（fixie）的脚踏车骑士，在路上任意切换车道，险象环生的过程。

四个短视频加起来共两分钟，画面相信是电单车骑士佩戴的摄像机拍摄的。

脚车骑在2车道中央

视频一开始，可见两条车道当时相当拥挤，脚踏车骑在两条车道中央，电单车骑士则在后方，两边的汽车虽然都放慢了速度，但脚踏车却越来越快，过后便往左边车道“挤”，然后迅速向前骑行。

电单车骑士发现青年的危险行为后，也紧跟着对方前行拍下对方的行径。电单车骑士称对方骑的是“死飞车”，即没有刹车器的脚踏车。

随着道路在武吉班让立交桥前转换成三条车道，青年再次来到中间车道，而当两人抵达立交桥时，骑士也在红灯追上了脚踏车骑士，并停在看似约20岁的脚踏车骑士旁。

斥脚车骑士没戴头盔 电单车骑士后方“护航”

骑士直斥对方说：“我觉得你骑脚踏车的方式很危险，而且还没有戴头盔，你应该靠左骑行，而不是来到中间车道。”

脚踏车骑士当时戴着耳机，被训斥之后才拿下耳机，并回应说等交通灯转绿后就会靠左骑行。

交通灯转绿灯后，脚踏车骑士开始准备靠左骑行，但过程中没有回头查看交通，辛亏电单车骑士后方“护航”，脚踏车其实才得以顺利靠左骑行。

完整报道，请翻阅2021年4月18日《联合晚报》。