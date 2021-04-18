老邻居斗两新邻 一怒迁一拟搬 订户 来自 / 联合晚报 文 / 刘芸如 摄影 / 唐家鸿 发布 / 2021年4月18日 3:25 PM （左图）李先生说，自己住在这里11年，这些家具一直放在楼梯口都没事，但邻居非要把垃圾也放在这里，十分不卫生。（右图）扎里的太太指着墙上的痕迹说，自己只是在门口外放了鞋架，邻居却画下“分界线”，不让他们超过这条线放东西。 字体大小: 小 中 大 老邻居指责两户新邻居，一户乱扔垃圾，一户养鸟噪音多；新邻居则指对方在楼梯间内摆放大件家具，却对邻居百般挑剔，规矩多多，双方多次发生口角，一户气不过直接搬走，另一户也已在申请搬走。这起邻居纠纷发生在蔡厝港51街的第536座组屋。居民扎里（35岁，送餐员）受访时表示，夫妻俩与3岁的女儿去年3月搬到新组屋，却频频被隔壁的阿叔阿嫂骚扰。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 马路变“河”车辆涉水过 下来两周或更多雨 骑“死飞车”路上穿梭 青年玩命险象环生