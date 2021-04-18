老邻居斗两新邻 一怒迁一拟搬

老邻居指责两户新邻居，一户乱扔垃圾，一户养鸟噪音多；新邻居则指对方在楼梯间内摆放大件家具，却对邻居百般挑剔，规矩多多，双方多次发生口角，一户气不过直接搬走，另一户也已在申请搬走。

这起邻居纠纷发生在蔡厝港51街的第536座组屋。

居民扎里（35岁，送餐员）受访时表示，夫妻俩与3岁的女儿去年3月搬到新组屋，却频频被隔壁的阿叔阿嫂骚扰。