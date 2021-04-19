订购日产汽油商用车 可享1万元减排回扣

政府在去年（2020年）的财政预算案辩论时宣布，鼓励公众使用环保车的车辆减排税务计划，将扩大到轻型商用车（最高装载重量低于3,500公斤），这包括全新注册及注册不超过三年的二手进口商用车。

商用车减排税务计划（CVES）和增强版提早换车计划（Enhanced ETS）从4月起生效后，购买排放较污染的柴油商用车（CVES C级）需要额外支付1万元的附加费，但购买排放较洁净的汽油商用车（CVES B级），则在注册时可享有1万元的奖励金。

旧款的柴油商用车（现已扩大至包括符合欧盟4号标准的柴油车，即大部分在2014年之前注册的柴油商用车），在增强版提早换车计划下改用日产汽油商用车，可享有更多优惠。

配合商用车的减排税务计划，车商也积极引进排放较洁净的轻型商用车，其中授权代理日产汽车的陈唱汽车销售已全面淘汰轻型柴油商用车，只售卖轻型汽油商用车款。

陈唱汽车销售早在三年前就开始引进轻型汽油商用车，随着该公司在4月份推出NV350 URVAN货车和小型巴士，日产将成为新加坡第一个拥有最齐全的轻型汽油商用车的品牌，包括Cabstar轻型卡车和NV200小型货车。

现在，订购日产的任何轻型汽油商用车可享有1万元减排回扣。

日产NV350 URVAN是载送乘客或轻型货物的最佳选择

买日产商用车，节省达数万元

在目前的市道下，每一分钱的节省都很重要，况且购买日产商用车可以节省高达数万元，因此从轻型柴油商用车转用日产轻型汽油商用车，对企业和环境更加有利。

陈唱国际有限公司副主席兼董事总经理陈骏鸿表示：“日产的轻型汽油商用车系列提供了出色的价值、耐用性和多功能性，可满足各行各业的需求，而且更洁净、更环保。企业主应该善用政府的奖励措施来降低前期拥有成本，将轻型柴油商用车转换成轻型汽油商用车，以享受较低的维护成本。”

据悉，Pan Pacific Van & Truck Leasing已承诺购买400辆日产汽油商用车，包括Cabstar、NV200和NV350 URVAN。该公司所做的决定不仅支持陈唱汽车销售对绿色发展蓝图的承诺，更符合政府对洁净运输的倡议。

日产Cabstar轻型卡车有5速手动排挡和自动排挡两种选择

该集团总裁陈恒茂说：“我们很高兴再次与陈唱汽车销售合作，尽我们所能减少造成空气污染的汽车排放。我们鼓励更多企业从柴油商用车转向汽油商用车。这不仅能帮助改善空气质量，也是明智的商业抉择，因为它能节省更多开销和营运成本。这样一来，我们就能提供户更具吸引力的租赁方案。”

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所有照片由商家提供。

【本文由日产呈献】