登记方式简单直接 公众盼更多地点使用SafeEntry Gateway系统 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 陈美谕 发布 / 2021年4月19日 5:00 AM 这个灰色的“SafeEntry Gateway”感应器，可探测距离在25公分以内的“合力追踪”应用或携手防疫器的信号。公众只须挥一挥防疫器或已打开该应用的手机，就能完成入场登记。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 新的“SafeEntry Gateway”系统今天正式实施后，本地共有四种登录SafeEntry的方式。多数受访公众希望新系统能在更多地点使用，让公共场所的登记方式更统一。诺哈雅蒂（65岁，保安员）在位于巴耶利峇的一家银行上班，工作之一就是确保上门的顾客正确登记。由于她所在的分行上周就收到了“SafeEntry Gateway”设备，她已经掌握了使用方法，自己出门时也会主动用新系统登记。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 safeentry gateway 合力追踪 防疫措施 智慧国及数码政府署 没戴头盔 闯红灯 逆骑 当局周末执法发现少数脚踏车骑士违例 数码