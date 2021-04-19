登记方式简单直接 公众盼更多地点使用SafeEntry Gateway系统

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来自 / 联合早报

文 /
梁伟康 陈美谕

发布 / 2021年4月19日 5:00 AM

这个灰色的“SafeEntry Gateway”感应器，可探测距离在25公分以内的“合力追踪”应用或携手防疫器的信号。公众只须挥一挥防疫器或已打开该应用的手机，就能完成入场登记。（严宣融摄）
这个灰色的“SafeEntry Gateway”感应器，可探测距离在25公分以内的“合力追踪”应用或携手防疫器的信号。公众只须挥一挥防疫器或已打开该应用的手机，就能完成入场登记。（严宣融摄）

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新的“SafeEntry Gateway”系统今天正式实施后，本地共有四种登录SafeEntry的方式。多数受访公众希望新系统能在更多地点使用，让公共场所的登记方式更统一。

诺哈雅蒂（65岁，保安员）在位于巴耶利峇的一家银行上班，工作之一就是确保上门的顾客正确登记。由于她所在的分行上周就收到了“SafeEntry Gateway”设备，她已经掌握了使用方法，自己出门时也会主动用新系统登记。

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