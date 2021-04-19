登记方式简单直接 公众盼更多地点使用SafeEntry Gateway系统

新的“SafeEntry Gateway”系统今天正式实施后，本地共有四种登录SafeEntry的方式。多数受访公众希望新系统能在更多地点使用，让公共场所的登记方式更统一。

诺哈雅蒂（65岁，保安员）在位于巴耶利峇的一家银行上班，工作之一就是确保上门的顾客正确登记。由于她所在的分行上周就收到了“SafeEntry Gateway”设备，她已经掌握了使用方法，自己出门时也会主动用新系统登记。