专家：社区病例增加 还难断言是因更多人回公司上班

近一个星期社区病例增至七起，无关联病例也增至四起，受访专家认为，这与本月5日开始允许更多在家办公员工回返公司上班是否有关，还言之过早。

从本月5日起，政府不再强制要求雇主实行分组办公安排，有最多75％的职员可在任何时候回返公司上班，高于之前的50％。

梁浩楠：也可能

因病毒为适应环境而变异

伊丽莎白诺维娜医院传染病专科医生梁浩楠受访时指出，社区病例的增加与更多职员回返公司上班的新安排无关，目前也无须收紧这项新安排。

梁浩楠认为，社区病例增加，可能因为病毒已经变异，以适应环境，或者是办公室的疫情管控措施有所松懈。

他说：“被感染很多时候是偶然的，我相信并不是因为75％员工都回去上班，但我们不能对防疫措施松懈。”

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授指出，现阶段把新增的社区感染群归咎于近日允许更多员工重返工作岗位的安排，还言之过早。

张毅颖说：“目前我们只看到了两天的数据，星期五有两个病例，星期天有四个病例。无论如何，我们也预计社区病例之间会有关联，国立大学的研究员在工作场所感染一名职员，但另一个有关联的病例实际上是一名亲属。”

本地星期天有一起社区病例。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院全球卫生方案主任林方源副教授认为，社区病例增加并不会阻碍本地员工回返公司上班。“但我们须要保持警惕，坚持戴口罩、洗手，并在工作场所和上下班途中保持安全距离。”