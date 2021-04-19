留学梦想不言弃 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月19日 5:00 AM 刚完成国民服役的卓敬颜，向往到美国留学，他没有因当地疫情或排外事件而对报读美国大学却步。他去年底申请数所美国常青藤名校，预计近期将知道是否获录取。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 受访学生认为，留学海外是多年的梦想，不会轻易改变计划。来自中国的肖煜坤（17岁）目前在本地一所国际学校修读国际文凭高中课程。他一年前开始到一家留学咨询机构上补习班，打算年底报读几所美国大学，攻读经济。“我初中起就想到美国念书。之前曾到美国大学参与浸濡计划和暑假营，尤其喜欢波士顿的大学里较为开放的学术氛围。疫情或许会缩小我报读大学的选择范围，但不会改变我的大方向。我已做好心理准备，入学后或有一段时间得线上学习。我不太担心排外问题，相信美国校园对外还是相当开放的。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 没戴头盔 闯红灯 逆骑 当局周末执法发现少数脚踏车骑士违例 数码