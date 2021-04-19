受访学生认为，留学海外是多年的梦想，不会轻易改变计划。

来自中国的肖煜坤（17岁）目前在本地一所国际学校修读国际文凭高中课程。他一年前开始到一家留学咨询机构上补习班，打算年底报读几所美国大学，攻读经济。

“我初中起就想到美国念书。之前曾到美国大学参与浸濡计划和暑假营，尤其喜欢波士顿的大学里较为开放的学术氛围。疫情或许会缩小我报读大学的选择范围，但不会改变我的大方向。我已做好心理准备，入学后或有一段时间得线上学习。我不太担心排外问题，相信美国校园对外还是相当开放的。”