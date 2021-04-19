张伟伟接任总理 两女董事加入 义安公司领导层换届平均年龄降六岁

张伟伟在义安公司第46届管理委员会就职礼上宣布，义安公司已决定捐出414万元，资助新跃社科大学和新加坡国立大学李光耀政策学院的教育与研究项目。

历史悠久、名下资产居本地民间社团之冠的义安公司，最近换届选出新总理和四名新董事。从原任总理张绵耀手中接过领导棒子的是49岁商人张伟伟，新董事成员有潮州八邑会馆副会长杨应群、体育城总裁杨汉忠，以及两位分别从事印刷和保险业的女董事王爱丽和邱瑞盈。