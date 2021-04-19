张伟伟接任总理 两女董事加入 义安公司领导层换届平均年龄降六岁 订户 来自 / 联合早报 文 / 谢燕燕 发布 / 2021年4月19日 5:00 AM 义安公司第46届管理委员会核心团队摄于义安城，左起为副司理谢楚明、司理谢名章、副总理张绵耀、总理张伟伟、副总理李秀炎、财政吴乔青博士，以及副财政李秀权。（施策文摄） 字体大小: 小 中 大 张伟伟在义安公司第46届管理委员会就职礼上宣布，义安公司已决定捐出414万元，资助新跃社科大学和新加坡国立大学李光耀政策学院的教育与研究项目。历史悠久、名下资产居本地民间社团之冠的义安公司，最近换届选出新总理和四名新董事。从原任总理张绵耀手中接过领导棒子的是49岁商人张伟伟，新董事成员有潮州八邑会馆副会长杨应群、体育城总裁杨汉忠，以及两位分别从事印刷和保险业的女董事王爱丽和邱瑞盈。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 义安公司 张伟伟 没戴头盔 闯红灯 逆骑 当局周末执法发现少数脚踏车骑士违例 数码