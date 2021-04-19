没戴头盔 闯红灯 逆骑 当局周末执法发现少数脚踏车骑士违例

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来自 / 联合早报

文 /
卓彦薇

发布 / 2021年4月19日 5:00 AM

陆交局的活跃通勤执法人员联同交警刚过去的周末，在全岛多处展开执法行动，发现多数骑士都遵守条例，但有少数骑士违例闯红灯、不戴头盔在公路上骑行和逆向骑行。（取自陆路交通管理局面簿）
陆交局的活跃通勤执法人员联同交警刚过去的周末，在全岛多处展开执法行动，发现多数骑士都遵守条例，但有少数骑士违例闯红灯、不戴头盔在公路上骑行和逆向骑行。（取自陆路交通管理局面簿）

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陆路交通管理局执法人员与交警本周末展开执法行动，大部分脚踏车骑士都遵守交通条例，但仍有一小部分骑士没有戴头盔、闯红灯甚至逆向骑行。

陆路交通管理局昨天在面簿贴文指出，为加强公路和交通安全，陆交局执法人员与交警本周末在全岛多个地点，针对活跃通勤用户展开执法行动。这些地点包括亚逸拉惹快速公路（AYE）、西海岸大道、武吉知马路和丹那美拉海岸路等。

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