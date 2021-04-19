阿婆捡纸皮 堆满40米走廊

裕廊东裕华村一名80岁阿婆，将组屋40米长走廊当成废纸皮仓库，居民多次劝告都不得要领，不久前甚至发生火患，幸亏被居民及时扑灭，但阿婆仍坚持不肯放弃捡纸皮。

《联合晚报》昨天（4月19日）接到读者电邮通报，指裕廊东24街第252座组屋三楼的公共走廊和楼梯间多处堆了纸皮。读者透露自己的朋友就住在该处，并附上照片显示走廊至楼梯间堆满了纸皮，阻碍居民的出入。

《联合晚报》记者走访现场时，发现组屋三楼从走廊到楼梯间约40米长的公共走廊，堆叠了很多纸皮。受访居民指出，这些纸皮都由一名居住该楼层的80岁独居老妇收集的。

住在这里两年的陈勇亨（25岁，学生）从其他街坊那里听说老妇过去10年来都在收集纸皮，然后就堆叠在走廊上。“一开始，一些居民会同情她，但她后来变本加厉，将走廊堆得满满的，令大家都很担忧。”

陈勇亨说，这些纸皮去年底就曾经着火，所幸火势不大，很快就被居民合力扑灭。

住在老妇隔壁的诺拉希金（37岁，技师）则表示，老妇自己一个人居住，并且多次将纸皮放在他家门口。

“这导致走廊空间变小，有时候我的两个女儿在走廊上玩时，不小心动到纸皮，她还会骂她们。”

居民都表示，大家多次尝试和老妇沟通，但最终都不了了之。尽管居民曾通报当局，但老妇只会暂时收敛，过后还是继续堆积纸皮。

为避免组屋外的公共空间发生火患，民防部队规定走廊不能摆放过量易燃物品，根据《防火条例》，组屋走廊能通行无阻的宽度须保持至少1.2米，好让救护人员和轮椅使用者能顺畅通过。

称住逾50年 须靠检纸皮养病儿

印族阿婆声称在那一带居住超过50年，有一个有精神问题的儿子，因此必须靠检纸皮维生。

《联合晚报》记者走访老妇的家时，她说自己叫扎拉玛（80岁）。她表示自己英语不流利，所以用马来受访时直接承认自己回收废纸皮并将它们堆叠在走廊。

但她称废纸皮的数量不多，就算发生火患也不会严重。“而且每个星期日都会有人来收走，我不觉得有什么问题。”

扎拉玛接着称，自己住在这一带已超过50年，并育有一子，但儿子因为精神问题长期住院，“我只是靠卖废纸皮为生，每公斤赚2角钱。”

说完，扎拉玛就拒绝进一步受访，并将记者打发走。

完整报道，请翻阅2021年4月19日的《联合晚报》。