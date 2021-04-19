好奇宝宝手卡门缝 民防15分钟解救

女童好奇将手伸入浴室玻璃门的门缝中，不料竟被卡住进退不得，最后只好请民防人员前来解救。医生检查后确认女童右手轻微骨折，必须上石膏固定七天以避免伤势恶化。

女童的母亲徐女士（41岁，婴儿睡眠专家）告诉《联合晚报》，意外发生在上周一（12日）傍晚5时40分左右，当时正居家办公的徐女士忽然听见小女儿恩慈（4岁）的惨叫声。

“我听得出那是一种刺痛的叫声，意识到女儿出事了，马上停下手头上的工作。”

徐女士寻声赶到卧房，看见女儿右手肘上方被卡在洗手间的玻璃门缝中，正在嚎啕大哭。

“我试图移动那扇玻璃门，但她的手卡得太深了，就在手肘上方的部位，我一动她就痛得哭的更大声。我只好一边安抚她，一边大喊女佣和大儿子打电话向丈夫求救。”

幸好，女佣撑着沉重的玻璃门，尽量减少小恩慈的疼痛。而懂事的小恩慈也立刻停止了哭泣。

徐女士的丈夫通过视讯，冷静地指示她帮女儿的手臂敷润肤霜和冰块，希望能帮助小恩慈脱困。但徐女士照办后却没能成功，她的丈夫只好拨打995求救，并马上赶回家。

民防人员抵达后，花不到15分钟就成功让小恩慈脱困。

右手轻微骨折

小恩慈脱困后，被送往新加坡国立大学医院的儿童急诊室接受检查。徐女士表示女儿全程都没有哭闹，很配合医护人员的指示。X光扫描结果显示小恩慈的手臂轻微骨折，接下来七天必须给手臂打上石膏，以防止伤势恶化。

徐女士打趣地道：“我的宝贝女儿好勇敢，事发时甚至比我还要冷静！”

女童受惊 隔天恢复活泼

母亲认为小恩慈好奇心强，一时无聊才会去“研究”厕所的门缝，所以也不会责备她。

徐女士透露，小女儿是一名活泼、好奇心很强的女孩，她当时应该一时无聊才会“研究”厕所的门缝。她会想尽办法让女儿明白意外是难免的，无须为这件事感到自责。

徐女士透露，母女俩在儿童急诊室折腾了许久，而在等待的当下，徐女士还给女儿讲起自己小时候因顽皮而在洗手间跌伤的故事。

“女儿听到我和她‘同病相怜’，开始追问事发经过，也暂时忘了疼痛。我想让她知道意外是难免的，不用感到愧疚。”

小恩慈在事发当晚和第二天一整天都显得异常沉静，徐女士还当心她受惊吓过度。幸好，小恩慈隔天早上便恢复了往常的活泼开朗，让她松了一口气。

“除了偶尔感到手指麻痹，女儿没有出现其他症状。我明天会带她到医院复诊，看医生怎么说。”

母贴文警惕家长 也向民防医护致谢

母亲坚信女儿不会重蹈覆辙，但仍希望与其他家长分享经历，并感谢民防人员与医护人员。

徐女士事后在社交媒体上分享事情的来龙去脉，好让其他家长借鉴。她说，家长们应该尽量避免让孩子无所事事，以免孩子们因无聊而试图探索新玩意儿，导致意外发生。

与此同时，徐女士也不忘感谢当晚到场救援的民防人员和急诊室的医护人员，她说：“非常感激我们的日常英雄！”