楼下冷气全天开 妇女投诉：我家如“冰窖” 三年未解决

菜市路第19座组屋邻里冷气纠纷沉寂三年后再起，女居民投诉楼下单位冷气全天开，导致住家如“冰窖”，地板常年冷冰冰、湿漉漉，每天抹地好几次也无济于事，家具也因长期受潮而发霉或生锈。

杨女士（56岁，无业人士）与95岁高龄的母亲，居住在菜市路第19座组屋四楼的一间三房式单位30多年，母女俩早在三年前曾向《联合晚报》申诉，因楼下邻居冷气开不停，导致她家的地面冰冷，让家人饱受困扰。

时隔三年后，杨女士再次联系《联合晚报》，她称上述情况这些年来非但没被解决，反而更严重，包括地板越来越凉、橱柜都出现裂痕和凸起的情况、厕所和厨房的水也变冷，家人犹如长时间待在冰窖，健康也开始出现问题。

记者昨晚（4月18日）上门了解情况，当踏进杨女士住家时，果然如她所说一样，客厅的地板冰冰冷冷。杨女士说，感觉楼下邻居把冷气温度调到最低了。

“我和母亲晚上都不需要开风扇，床褥也冷冰冰的，就算我们穿两双袜子也觉得周遭很冷。母亲这三年来常失眠，她说很冷所以睡不着。”

另外，她称家具因环境潮湿而出现问题，包括橱柜底下的表面凸起也有裂痕；钢制的家具如母亲的拐杖把手也冷冰冰，堆在橱里的螺丝起子、锤子、钳子等都生锈。

她也说，厕所和厨房的的水也越来越冷，很担心万一家里的热水器坏了，可能就得烧水来洗澡。”

相信因为环境冷嗖嗖，杨女士指家里的地板也偶尔会湿漉漉，“但我用抹布每擦一次地板，不久后地板就会冒出水汽，有时一小时内得擦上三四次。”

事件没办法解决，杨女士说，母亲年事已高不可能搬家，除了投诉她也想不到该找谁帮忙了。

称多次报警但问题没解决

杨女士三年前曾向市镇会投诉，也多次报警，最后在调解员介入后问题依旧。

杨女士指2018年跟媒体反映后，自己也曾向市镇会投诉，并多次报警，甚至向当地议员反映，但情况无法获得改善。

去年5月，她向社区调解委员会申请调解，双方于去年10月13日在调解员的帮助下见面。

但杨女士声称当天的调解过程不顺利，因为楼下男邻居不合作，对方还向她呛声说“不满可以上法庭。”

楼下邻居喊冤：最低只24度 3台冷气没开全天

楼下邻居否认冷气机全天开，而且家里三台冷气机的温度只开到24度。

楼下屋主王先生（58岁，私召车司机）受访时澄清，家里冷气机之前的确开过24度，但过后冷气维修技工说，冷气机的温度开太低会容易损坏，所以自此家里冷气机只开到24度。

他也说，如今家里三台冷气机，只在晚上11时开到清晨近6时。“我偶尔回家休息睡午觉时，也会开两个小时，但绝对没有全天都开冷气。”

询及是否有对楼上邻居呛声，王先生承认的确有这么说过，因之前只要他家里开冷气，楼上邻居就会爆粗口骂他和家人，甚至不给他开冷气机。“她怎么可以剥夺我开冷气的权力？”