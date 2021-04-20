人力部未来两个月将对高危行业 展开400次突击检查

本地单在今年2月就有11人死于工伤意外，人力部对此持续表示关注，未来两个月将针对高危行业追加稽查行动，展开400次突击检查。

人力部高级政务部长扎吉哈昨天（4月19日）随稽查员突击检查一家废铁回收公司后，接受媒体访问时透露以上消息。

他说，当局5月与6月将针对建筑业与制造业等高危行业，展开名为“朱鹭行动”（Operation Ibis）的稽查行动，并会着重于确保机械操作员接受训练。

据报道，在2月的致命工伤意外中，分别涉及其中两起意外的吊运高空作业平台操作员与叉车操作员，均未受过训练。

扎吉哈说，除了执法之外，朱鹭行动的另一个目的是教育业者。“我们也要探讨如何鼓励企业让员工获得更好的培训，尤其是刚重返工地的员工或新员工。”

制造业严重与轻微工伤都居榜首

今年2月接二连三发生致命意外后，人力部曾于2月24日宣布展开额外300次突击检查至上个月中，当时的重点包括高处作业与机械操作安全。

扎吉哈指出，制造业去年有六人死于工伤意外，比前年多出两个人，因此须要密切监督。

根据《2020年工作场所安全与卫生报告》，制造业不仅致命工伤意外增加，严重工伤与轻微工伤案件数量也位居榜首，分别为110起与2330起。

严重工伤是指截肢、失明、失聪、瘫痪、严重骨折与脱臼、触电、窒息或溺水，以及需要20天以上病假的烧伤、脑震荡、蚊子传染疾病或病毒感染。

两个月前发生的致命工伤意外还包括受到高度关注的Stars Engrg公司大士厂房易燃粉尘爆炸事故，造成三死五重伤，是本地多年来最严重的一起工伤事故。

人力部已按工作场所安全与卫生法令委任调查委员会，由高级地方法官王贤山担任主席，调查工作上个月5日展开，过程估计需要三到六个月。