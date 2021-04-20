结合人工智能防网络攻击 本地研发固态硬盘遇攻击会自动锁上电脑

即使遭遇新型网络攻击，只要借助人工智能就能更快速精准地探测及防御，本地公司研发的固态硬盘可避免数据遭泄露或窜改，成为用户对抗不法之徒的可靠防线。

数据储存设备制造商丰立（Flexxon）研发出相信是全球首个结合人工智能的固态硬盘（SSD）“X-PHY”。该设备目前已有数家政府和军事机构以及海内外企业试用，公司将于9月正式开放让企业和机构购买使用，并计划明年上半年让一般消费者购买。

网络攻击次数日益增加，尤其是勒索软件（ransomware）攻击。新加坡网络安全局受询时指出，本地去年1月至10月期间，有约60起这类攻击事件，比前年一整年的35起多出将近一倍。当中不少受影响的是中小企业。

能自动删除敏感数据

去年12月，有黑客入侵美国公司SolarWinds，在一款产品的软件中安装恶意软件，受影响的客户包括多个美国政府机构以及微软和思科系统等多家《财富》500强企业。

丰立创办人兼首席执行官陈美玲指出，随着企业日益数码化，面临的风险也更大。“有了X-PHY这类新产品，企业就能更好地防御这些攻击，更安心地使用科技。”

这个产品在探测到任何攻击后，会自动将电脑等电子设备“锁起来”，再发电邮通知用户。用户之后可通过手机应用或电邮获取一次性密码，为电脑进行解锁。该产品也能自动删除所有敏感数据，防止这些资料落入不法之徒手中。

通过人工智能自我分析 可识别未知攻击类型

丰立产品总监周珊珊指出，大部分企业与公众目前使用防毒软件，不过用户得时常更新软件，这类软件也只能识别已知的攻击手法。

“相较之下，X-PHY通过人工智能科技进行自我学习和分析，识别出已知和较新型的未知攻击类型，保护数据遭泄露或窜改。”

主管智慧国计划的外交部长维文医生昨天为该产品主持推介仪式。他指出，这个产品可为终端用户提供更大的安全与保障，但也强调，黑客和网袭手法层出不穷。“无论是政府或是企业，都应该采取‘零信任模式’，不能将任何设备的安全视为理所当然。”

维文也说，使用人工智能是实现我国智慧国愿景一大重要部分，他因此呼吁丰立和其他企业积极为这个生态系统做出贡献，包括与研究机构、大学或其他私人机构合作或共享数据。

“我们不仅希望能成为购买或使用智能软件及硬件设备的消费者，也要成为一个由创造者或创新者组成的国家。”