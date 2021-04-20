ViewQwest推出附安全功能宽带网络服务

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来自 / 联合早报

文 /
林慧敏

发布 / 2021年4月20日 5:00 AM

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电脑遭恶意软件攻击、安装在住家内的网络摄像机被黑客入侵，网络攻击事件日益猖獗。本地网络服务供应商新推出內建网络安全功能的宽带网络服务，公众无须另外安装硬件或软件，恶意软件、钓鱼等网络袭击可被自动拦截。

探测恶意软件自动拦截

本地网络服务供应商ViewQwest和网络安全公司派拓网络（Palo Alto Networks）联合推出本地首个具有网络安全功能的宽带网络服务SecureNet，以避免用户家中的任何网络设备如电脑、网络摄像机等遭黑客和恶意软件入侵，导致资料外泄。

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