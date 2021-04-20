ViewQwest推出附安全功能宽带网络服务 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 发布 / 2021年4月20日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 电脑遭恶意软件攻击、安装在住家内的网络摄像机被黑客入侵，网络攻击事件日益猖獗。本地网络服务供应商新推出內建网络安全功能的宽带网络服务，公众无须另外安装硬件或软件，恶意软件、钓鱼等网络袭击可被自动拦截。探测恶意软件自动拦截本地网络服务供应商ViewQwest和网络安全公司派拓网络（Palo Alto Networks）联合推出本地首个具有网络安全功能的宽带网络服务SecureNet，以避免用户家中的任何网络设备如电脑、网络摄像机等遭黑客和恶意软件入侵，导致资料外泄。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 网络安全 网络袭击 恶意软件 为建行人天桥 淡滨尼61街路段本周五晚关闭 新大获两笔共370万元捐款 设立奖学金帮助国内外学生