海事局数码平台将推出及时规划服务 船只停泊时间可缩短至少一天 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 发布 / 2021年4月20日 5:00 AM 交通部长王乙康昨天为第15届新加坡海事周主持开幕。本届海事周以“新前沿，范式转移”（New Frontiers, Shifting Paradigms）为主题，20场活动共有超过100名国际演讲嘉宾，预计吸引超过6000名参与者。这也是海事周首次结合线上线下的模式进行。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 集装箱运输业者，如海洋网联船务公司和太平船务等可从本季度开始试用新数码平台的及时服务，油轮和燃料添加船则能从年底起使用。全面落实后，超过2000家海事业者将受益，船舶在新加坡港口的停泊时间可缩短一天或以上。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国家环境局 移民与关卡局 海事业 王乙康 国际贸易 新加坡海事及港务管理局 燃料 为建行人天桥 淡滨尼61街路段本周五晚关闭 新大获两笔共370万元捐款 设立奖学金帮助国内外学生