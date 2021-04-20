海事局数码平台将推出及时规划服务 船只停泊时间可缩短至少一天

集装箱运输业者，如海洋网联船务公司和太平船务等可从本季度开始试用新数码平台的及时服务，油轮和燃料添加船则能从年底起使用。全面落实后，超过2000家海事业者将受益，船舶在新加坡港口的停泊时间可缩短一天或以上。

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