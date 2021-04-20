报业控股推出新应用Awedio 可收听电台广播与播客节目

新加坡报业控股推出免费数码音频串流应用Awedio，用户可实时收听电台节目，也可透过网络播客获取多元内容与资讯。

报业控股昨天（4月19日）发文告指出，为触及更广大的听众群体，新应用除了不间断播放报业控股旗下五家电台的广播节目，也提供内容多样化的本土播客（podcast）。

五家电台是MONEY FM 89.3、ONE FM 91.3、Kiss92 FM、96.3好FM以及UFM100.3。有了新应用，用户若错过喜爱的电台节目，可透过点播（on demand）方式追听节目播客。

除了电台节目播客，应用还提供其他原创及独家播客内容，包括保健、娱乐、真实罪案、超自然现象，以及适合孩童收听的睡前故事。

听众也可透过《联合早报》《海峡时报》和《商业时报》的播客，了解最新的时事生活课题、国内外新闻，以及商业和个人理财资讯等精彩内容。

文告指出，报业控股电台的播客量去年翻倍增长，显示更多听众不仅对传统电台节目感兴趣，也希望按照自己的喜好点播收听高质量的音频内容。

Awedio应用的设计迎合消费者的偏好与使用习惯，用户不仅可轻松查找感兴趣的播客内容，还能在喜爱的电台节目开播前、或在播客节目发布新内容时收到提醒。若想随时随地收听并省下数据流量，用户也可下载播客到手机或其他设备上离线收听。

公众即日起可从苹果App Store及安卓谷歌Play Store下载这款应用。未来数月，Awedio还会添加通信等融合社交元素的新功能。

报业控股电台总经理沈丰发指出，冠病疫情再度激发公众的国家自豪感，也促成更多数码内容的消费，而Awedio正是通过提供超本土化（hyperlocal）的数码音频内容，向本土文化致敬。“团队将持续丰富用户的体验，并继续为我们的忠实听众和广告商带来价值。”

华文电台高级节目总监洪菁云受访时说，Awedio是一个自创字，“Awe”取自“Awesome”（非常好），与“Radio（电台）”后半部的“dio”结合。

她指出，除了通过网络串流实时收听广播节目，听众还可通过应用即时查看所听歌曲的信息，并且收听不同类型的播客节目。“我们为听众打造更加个人化的选择，听众可依自己的喜好和兴趣选择节目种类，随时下载收听精彩的播客节目。”