与EuroSports科技合作 SMRT进军智能电动电单车领域 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年4月20日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 SMRT子公司跨越交通（Strides Transportation）与EuroSports环球子公司EuroSports科技合作，共同研发、营销和提供智能电动电单车。SMRT与EuroSports环球昨天联合宣布这项消息，后者同日也就双方子公司签署的谅解备忘录向新加坡交易所发出通告。根据协定，EuroSports科技（EuroSports Technologies，简称EST）将负责设计、制造和提供智能电动电单车生态系统，跨越交通则将独家代理EST在新加坡和亚太区域提供的智能电动电单车。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 电动电单车 SMRT SMRT陆路服务 跨越交通 EuroSports环球 EuroSports科技 为建行人天桥 淡滨尼61街路段本周五晚关闭 新大获两笔共370万元捐款 设立奖学金帮助国内外学生