与EuroSports科技合作 SMRT进军智能电动电单车领域

SMRT子公司跨越交通（Strides Transportation）与EuroSports环球子公司EuroSports科技合作，共同研发、营销和提供智能电动电单车。

SMRT与EuroSports环球昨天联合宣布这项消息，后者同日也就双方子公司签署的谅解备忘录向新加坡交易所发出通告。根据协定，EuroSports科技（EuroSports Technologies，简称EST）将负责设计、制造和提供智能电动电单车生态系统，跨越交通则将独家代理EST在新加坡和亚太区域提供的智能电动电单车。