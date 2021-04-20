钢铁架坍塌砸中登加工地客工宿舍 无人受伤

登加兴建中预购组屋附近的工地昨天下午发生事故，12公尺高的钢铁架坍塌时砸中客工宿舍，所幸无人受伤。

民防部队昨天下午2时零5分左右接获救助通知，指在登加通道与武吉巴督路交界处附近的工地发生事故。民防部队抵达后，发现无须动用民防人员，因此决定撤离。

人力部答复《联合早报》询问时说，建屋发展局已经停止该处所有工程，也封锁了受影响的地区。人力部正在与建屋局合作，调查事故原因。