钢铁架坍塌砸中登加工地客工宿舍 无人受伤 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈昱嘉 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年4月20日 5:00 AM 12公尺高的铁架坍塌在客工宿舍的屋顶上，导致部分屋顶塌陷，无人在事故中受伤。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 登加兴建中预购组屋附近的工地昨天下午发生事故，12公尺高的钢铁架坍塌时砸中客工宿舍，所幸无人受伤。民防部队昨天下午2时零5分左右接获救助通知，指在登加通道与武吉巴督路交界处附近的工地发生事故。民防部队抵达后，发现无须动用民防人员，因此决定撤离。人力部答复《联合早报》询问时说，建屋发展局已经停止该处所有工程，也封锁了受影响的地区。人力部正在与建屋局合作，调查事故原因。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 客工宿舍 坍塌 工地 登加新镇 为建行人天桥 淡滨尼61街路段本周五晚关闭 新大获两笔共370万元捐款 设立奖学金帮助国内外学生