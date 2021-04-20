傅海燕：提升全岛排水能力 政府未来五年再投入近14亿元 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 发布 / 2021年4月20日 5:00 AM 本地上周六的暴雨造成武吉知马等多处路段发生突发性淹水，满溢的雨水流到森那美中心附近的武吉知马路和杜尼安路上。（取自Roads.sg） 字体大小: 小 中 大 本地上周末的强降雨导致全岛多处发生突发性淹水，恰恰反映出气候变化对我国造成的影响，以及未雨绸缪的重要。政府未来五年将再投入近14亿元，提升全岛排水能力。永续发展与环境部长傅海燕昨天走访深隧道阴沟系统第二阶段工程施工现场，在接受媒体采访时说：“最近的降雨显示大气候在影响新加坡。我们看到更多淹水、更强的降雨，次数也在增加……它向我们展示了缓解和为气候变化做准备的重要性。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 淹水 气候变化 降雨 傅海燕 PUB 武吉知马 为建行人天桥 淡滨尼61街路段本周五晚关闭 新大获两笔共370万元捐款 设立奖学金帮助国内外学生