傅海燕：提升全岛排水能力 政府未来五年再投入近14亿元

本地上周末的强降雨导致全岛多处发生突发性淹水，恰恰反映出气候变化对我国造成的影响，以及未雨绸缪的重要。政府未来五年将再投入近14亿元，提升全岛排水能力。

永续发展与环境部长傅海燕昨天走访深隧道阴沟系统第二阶段工程施工现场，在接受媒体采访时说：“最近的降雨显示大气候在影响新加坡。我们看到更多淹水、更强的降雨，次数也在增加……它向我们展示了缓解和为气候变化做准备的重要性。”