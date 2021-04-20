成年自闭症患者入镜 摄影展和他们一同“寻找未来”

对许多家有患自闭症子女的父母来说，孩子一天天成长，他们的忧虑也一天天增加。因为孩子长大成人后依然要面对充满未知与挑战的世界，而作为自闭儿的守护者，他们却已慢慢老去。

育有14岁自闭儿的摄影师透过镜头记录成年自闭症患者日常生活中的点点滴滴，希望启发更多公众和企业向他们伸出援手。这个名为“寻找未来”的摄影展通过84张照片、10段视频以及九段预告片，述说12名年满18岁自闭症患者的故事。