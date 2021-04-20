成年自闭症患者入镜 摄影展和他们一同“寻找未来” 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 摄影 / 施策文 发布 / 2021年4月20日 5:00 AM “寻找未来”摄影展的筹划团队包括摄影师李欣赏（左二）和太太林慧慧（右一）、14岁自闭儿的母亲孙美兰（左一）以及包容性艺术项目“盖世小英雄”的负责人吕晴文（右二）。（施策文摄） 字体大小: 小 中 大 对许多家有患自闭症子女的父母来说，孩子一天天成长，他们的忧虑也一天天增加。因为孩子长大成人后依然要面对充满未知与挑战的世界，而作为自闭儿的守护者，他们却已慢慢老去。育有14岁自闭儿的摄影师透过镜头记录成年自闭症患者日常生活中的点点滴滴，希望启发更多公众和企业向他们伸出援手。这个名为“寻找未来”的摄影展通过84张照片、10段视频以及九段预告片，述说12名年满18岁自闭症患者的故事。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 摄影展 自闭症 为建行人天桥 淡滨尼61街路段本周五晚关闭 新大获两笔共370万元捐款 设立奖学金帮助国内外学生